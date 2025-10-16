search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Cauțiune de 1 milion de lei pentru șefa Spitalului Militar. Florentina Ioniță-Radu, plasată sub control judiciar

Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, a fost plasată, joi, 16 octombrie, de procurorii DNA, sub control judiciar cu o cauțiune de 1 milion de lei.

Florentina Ioniță-Radu, la DNA Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
De asemenea, a primit interdicția de a exercita funcția de sefă a spitalului militar.

Potrivit procurorilor, generalul, vârstă de 61 de ani, ar fi semnat documente în locul ministrului Apărării, fapt care ar fi dus la plata unor salarii suplimentare și beneficii necuvenite pentru persoane din anturajul său. De asemenea, ea și apropiați ai săi ar fi beneficiat de sume importante de bani prin intermediul unor proiecte europene.  

Ancheta procurorilor arată că, între 2020 și 2023, managerul spitalului ar fi semnat decizii și proceduri în afara atribuțiilor legale, generând plăți salariale nejustificate de milioane de lei pentru angajați implicați într-un proiect european de sănătate.

Aceasta este anchetată penal pentru multiple infracțiuni, printre care uzurparea funcției, abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, potrivit informațiilor obținute din dosarul procurorilor.

