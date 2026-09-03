Sean Ono Lennon, fiul lui John Lennon, a devenit tată pentru prima dată. Băiețelul are un nume cu o semnificație specială

Sean Ono Lennon, fiul legendarului membru al trupei Beatles John Lennon și al artistei Yoko Ono, a anunțat pe 1 septembrie că a devenit tată pentru prima dată. Muzicianul și partenera sa, Charlotte Kemp Muhl, au un băiețel pe care l-au numit Aurelius.

Foto: Instagram

Lennon a făcut anunțul pe rețelele sociale, într-un mesaj scurt și plin de entuziasm, în care a scris că el și Charlotte Kemp Muhl „au creat un bob de om! Numele lui este Aurelius! Mulțumim!”, notează publicația Today.

Aurelius este un nume de origine latină, asociat cu sensurile „de aur” sau „aurit”, o alegere aparte pentru nepotul uneia dintre cele mai cunoscute figuri din istoria muzicii.

Sean Ono Lennon, asemănarea izbitoare cu tatăl său

În fotografia publicată de proaspeții părinți, familia apare îmbrăcată în alb și negru. Sean Ono Lennon, cu părul lung, șapcă neagră și ochelari, seamănă izbitor cu tatăl său, John Lennon.

Charlotte Kemp Muhl poartă o bluză albă, în timp ce micuțul Aurelius apare într-un body cu dungi alb-negre.

Deși imaginile transmit liniște, mesajele publicate ulterior de mama copilului sugerează că primele zile alături de nou-născut au venit și cu provocări.

Kemp Muhl, al cărei profil de Instagram conține descrierea „High Priest Vatican Assassin”, a publicat mai multe fotografii cu bebelușul și a vorbit cu umor despre lipsa somnului și dificultățile perioadei de început.

„Sunt convinsă că ADN-ul este un cod cuaternar extraterestru agentic. Privarea de somn nu face decât să adauge la caracterul suprarealist... Sfaturi pentru tehnica de a-l face să râgâie sunt binevenite”, a scris aceasta.

Ea a adăugat, referindu-se la primele experiențe ale bebelușului: „Meconiul este nebunesc”.

Ce muzică ascultă bebelușul lui Sean Ono Lennon

Pentru fanii Beatles, Charlotte Kemp Muhl a dezvăluit și ce muzică aude micuțul Aurelius acasă. În mod surprinzător, printre artiștii menționați nu se află celebrul grup din care a făcut parte bunicul său.

„I-am pus Aphex Twin și Stravinsky”, a scris ea, alegând astfel pentru bebeluș o combinație neobișnuită de muzică electronică și compoziții neoclasice.

John Lennon nu este în viață pentru a-și cunoaște nepotul, însă Yoko Ono, în vârstă de 93 de ani, este acum bunică pentru prima dată. Artista trăiește discret la o fermă din nordul statului New York.