search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

45 de ani de la moartea brutală a lui John Lennon. Cum a arătat ultima zi a „visătorului“ din The Beatles

0
,
0
Publicat:

În memoria secolului XX există câteva date care nu se şterg niciodată. 8 decembrie 1980 este una dintre ele. O zi care a început cu rutina unui tată şi a sfârşit cu moartea unui mit. În acea seară, în faţa clădirii Dakota din New York, câteva focuri de armă au curmat viaţa lui John Lennon, lăsând în urmă tăcerea, lacrimile şi cântecele unei lumi întregi. Astfel, s-a creat paradoxul existenţial: Lennon, omul care a cântat despre pace, moare violent; omul care nu voia să fie mit devine legendă.

John Lennon, ultimul visător. FOTO: Getty Images
John Lennon, ultimul visător. FOTO: Getty Images

New Yorkul acelei ierni era obosit şi melancolic. Cartierul Manhattan se trezea sub un cer cenuşiu, cu nori grei ce se destrămau în fulgi rari, lipindu-se de asfaltul umed, lăsând pete albe pe o metropolă obosită. Oraşul încă purta ecourile tulburărilor sociale din deceniul precedent, dar în aer se simţea febra noului: punk, disco, graffiti din Bronx, hip-hopul abia încolţit şi claxoanele maşinilor galbene care tăiau străzile ca nişte riffuri metalice. În mijlocul acestui haos, în apartamentul spaţios din clădirea Dakota, John Lennon îşi începea ziua cu o linişte aproape domestică. Ironia amară e că tocmai el, fostul „working class hero“, rebel al anilor ’60, îşi găsise liniştea ca un tată obişnuit, cu un ceainic în mâini şi cu o agendă plină de întâlniri de familie şi sesiuni de studio.

„Beautiful Boy“

Dimineaţa lui a fost banală, aproape surprinzător de banală pentru cineva care fusese parte din The Beatles. Pregătise ceaiul, răsfoise corespondenţa şi se jucase cu Sean, fiul lui şi al lui Yoko. Atmosfera era impregnată de refrenul tandru din cântecul „Beautiful Boy“: „Beautiful, beautiful, beautiful... beautiful boy“. Lennon era acum un bărbat de 40 de ani care îşi redescoperise bucuria în rolul de tată şi soţ. „Nu vreau să trăiesc pentru public, vreau să trăiesc pentru mine. Vreau să-l văd crescând pe fiul meu“, spusese cu doar trei zile înainte, într-un interviu cu Jonathan Cott pentru „Rolling Stone“. O mărturisire simplă care, retrospectiv, suna ca o rugăciune.

În stânga, celebra fotografie realizată de Annie Leibovitz. FOTO: Getty Images
În stânga, celebra fotografie realizată de Annie Leibovitz. FOTO: Getty Images

Contextul era important: Lennon revenise de câteva luni pe scena muzicală, după o pauză de cinci ani în care îşi asumase rolul de familist. Pentru un om care cântase despre „Gimme Some Truth“ şi „Imagine“, retragerea fusese radicală. Atunci, proaspăt lansatul album „Double Fantasy“ era un restart existenţial. Trebuie să spunem că acest album, primit la lansare cu rezerve de către critica de specialitate, a câştigat în anul 1981 premiul Grammy pentru „Albumul anului“.

Puţin după ora 11:00, la uşa lor a sosit Annie Leibovitz. Era deja una dintre fotografele de forţă ale generaţiei sale, cunoscută pentru portretele intense, iar pentru acel număr de „Rolling Stone“ îi fusese încredinţată misiunea de a-l surprinde pe John. El însă a refuzat să fie fotografiat singur. Voia să fie împreună cu Yoko. „John şi Yoko erau ca două lumi care se completau. Yin şi Yang“, îşi va aminti Leibovitz. La propunerea ei, s-au aşezat pe pat. El s-a lipit de ea ca un copil care caută siguranţă, iar Yoko l-a ţinut cu blândeţe, dar ferm. În momentul în care polaroidul s-a developat, Lennon l-a privit şi a spus zâmbind: „Ai surprins exact relaţia noastră“. Era o confirmare a propriului vers: „Love is real, real is love“. Nimeni din cameră nu ştia atunci că acea fotografie avea să fie ultima lor imagine împreună, dar toţi i-au simţit vibraţia inconfundabilă. Fotografia avea să apară pe coperta „Rolling Stone“, devenind unul dintre cele mai cunoscute portrete de cuplu din istoria muzicii.

„Instant Karma’s gonna get you“

După prânz, Lennon a ieşit din Dakota. În faţa clădirii îl aştepta Mark David Chapman, un tânăr cu chip inexpresiv, venit din Hawaii, un fan transformat în obsedat. Ţinea în mână „Double Fantasy“, ultimul album al lui Lennon, apărut cu puţin timp în urmă. Lennon l-a privit, a semnat pe copertă şi a întrebat prietenos: „Is that all you want?“ (trad. – „Asta-i tot ce-ţi doreşti?“). Gestul era simplu, obişnuit, dar avea în el ceva neliniştitor, de parcă versurile lui s-ar fi întors asupra lui: „Instant karma’s gonna get you“.

John Lennon, un Beatles plecat mult prea devreme. FOTO: Getty Images
John Lennon, un Beatles plecat mult prea devreme. FOTO: Getty Images

Fotograful amator Paul Goresh, aflat şi el acolo, a surprins momentul: Lennon cu pixul în mână, Chapman privind fix la el. Acea imagine va rămâne ultima fotografie cu John Lennon în viaţă. Chapman avea să spună mai târziu: „El a fost amabil, chiar prietenos. Şi totuşi, ceva m-a ţinut acolo şi am apăsat pe declanşator“.

Citește și: „Ultimul” cântec The Beatles a fost lansat. Piesa are și vocea legendarului John Lennon | AUDIO

Paradoxul e greu de ignorat: Lennon cântase în 1968 „Happiness Is a Warm Gun“, un titlu cu o notă ironică, dar care, citit după 1980, capătă un ecou sinistru.

Mai târziu, John şi Yoko au ajuns la studiourile RKO pentru un interviu radio. Vocea lui, transmisă în direct, era caldă, cu inflexiuni ironice, dar şi fragile. Vorbea despre plimbările cu Sean, despre cum gătitul îi aducea linişte, despre serile simple petrecute în apartament. Ascultătorii, fără să ştie, primeau testamentul său: „I’m just sitting here watching the wheels go round and round/ I really love to watch them roll“. Pentru fanii The Beatles, aceste cuvinte aveau să fie dovada că Lennon se împăcase cu sine. Omul care strigase „Revolution!“ pe străzi acum găsea bucuria în bucătărie, printre jucăriile fiului său.

„Walking on Thin Ice“

La ora 17:00, Lennon şi Yoko s-au dus la Record Plant, studioul unde oraşul pulsa de creativitate. Acolo au lucrat la „Walking on Thin Ice“, piesa compusă de Yoko, dar impregnată de chitara lui John, tăioasă şi intensă. „John era încântat de piesă, spunea că are un aer modern, că îi aminteşte de începuturile lui experimentale. Era bucuros, plin de planuri“, va povesti asistentul său, Fred Seaman. În studio, râsetele, acordurile şi pregătirile pentru Crăciun se amestecau într-o atmosferă caldă. Lennon vorbea despre planurile pentru Sean şi despre piesele la care încă visa. Atmosfera avea căldura unei seri între prieteni, nu a unei înregistrări tensionate. Era o revenire cu greutate: mulţi critici vedeau în „Walking on Thin Ice“ direcţia pe care Lennon ar fi explorat-o în anul 1980, apropiată de soft-rock şi new wave.

Dar bucuria acelei zile se va frânge brutal. La ora 22:50, limuzina i-a adus înapoi la Dakota. Yoko a păşit înainte, iar Lennon a coborât după ea. Din întuneric a apărut Chapman, care a tras cinci focuri de armă. Patru dintre ele l-au atins. Lennon s-a prăbuşit pe aleea clădirii sale, iar pentru cei care l-au iubit, acel moment avea să rămână legat de muzica lui, de refrenele care îi însoţeau deja viaţa.

Paznicul clădirii a ţipat îngrozit. Chapman, impasibil, s-a aşezat pe trotuar şi a început să citească din „De veghe în lanul de secară“. La 23:15, la Spitalul „Roosevelt“, John Lennon a fost declarat mort.

„You may say I’m a Dreamer“

Vestea s-a răspândit cu viteza fulgerului. În câteva ore, mii de oameni se adunaseră în faţa clădirii Dakota. „You may say I’m a dreamer/ But I’m not the only one“ a devenit rugăciunea colectivă a unei lumi în doliu.

Yoko Ono a refuzat orice funeralii publice: „John şi-ar fi dorit linişte. Nu vreau sicrie, nu vreau ceremonii“. Dar tăcerea oraşului s-a spart în cântec. Mulţimea adunată a început să fredoneze „Give Peace a Chance“, iar versurile au devenit cor mondial.

Posturile de radio din New York au difuzat The Beatles şi Lennon nonstop. DJ-ii nu mai aveau nevoie de playlist, doar de liniştea dintre piese. La Londra, pe Stadionul Wembley, Freddie Mercury a urcat pe scenă în seara de 9 decembrie. Cu vocea frântă, a spus că îi este greu să cânte, dar a găsit puterea să dedice momentul lui Lennon. „Imagine“ a răsunat atunci la pian, într-o linişte solemnă. Publicul a ascultat nemişcat, într-o reverenţă comună, iar Queen avea să păstreze cântecul în repertoriul acelui turneu, ca un omagiu permanent.

John și Yoko, o dragoste dincolo de muzică. FOTO: Getty Images
John și Yoko, o dragoste dincolo de muzică. FOTO: Getty Images

Alţi muzicieni au fost marcaţi la fel: Bruce Springsteen a spus că vestea l-a lovit ca un trăsnet. David Bowie, aflat atunci la New York, a simţit că moartea lui Lennon i-a arătat cât de vulnerabil era şi el, şi a refuzat să iasă singur pe stradă timp de mai multe luni.

În ultimul său interviu, Lennon spusese: „Nu vreau să fiu mit. Vreau să fiu doar John“. Dar moartea nu i-a respectat dorinţa. Paradoxul rămâne dureros: Chapman i-a răpit simplitatea şi l-a transformat, împotriva voinţei lui, în legendă.

Ce a rămas – cântecele, fotografiile, amintirile – umple golul pe care moartea l-a lăsat în urmă. „Love is real, real is love“. Şi, peste decenii, glasul său continuă să şoptească: „You may say I’m a dreamer/ But I’m not the only one“.

Cultură

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
digi24.ro
image
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
stirileprotv.ro
image
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Clubul din SuperLiga a pompat 300.000 de euro dintr-un foc pentru liniștea echipei: „Când i-am plătit, unii jucători nici nu mai știam că au fost la noi”
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
În Franța au fost scoase la vânzare mai multe castele și conace istorice în zone pitorești. Costă cât un apartament în București
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală. Legea a fost adoptată de Senat
playtech.ro
image
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit în urmă cu puțin timp!
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Vestea bună pentru părinţi venită la final de an. Legea a trecut TACIT de Senat
romaniatv.net
image
536 de lei la pensie. Anunțul Casei Naționale de Pensii pentru aproape un milion de români
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Charlene, Albert și copiii, felicitarea de Crăciun 2025, Foto Vanessa von Zitzewitz, Palatul Princiar jpg
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Prințul George, pe urmele bunicii paterne. Prințesa Diana ar fi fost foarte mândră de nepotul ei în vârstă de 12 ani

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon