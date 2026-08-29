 Se schimbă contractul de vânzare-cumpărare auto. Ce trebuie să știe cei care achiziționează o mașină second-hand | adevarul.ro
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Se schimbă contractul de vânzare-cumpărare auto. Ce trebuie să știe cei care achiziționează o mașină second-hand

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Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea mașinilor în România a fost actualizat. Noul model, denumit „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport – Model 2026 ITL 054”, a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 772/966/123/2026, emis de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 680 din 17 august 2026 și înlocuiește formularul utilizat din 2016.

Un bărbat se uită la motorul unei mașini second hand, într-un târg auto
Noi reguli la vânzarea mașinilor second hand Foto: Arhivă

Una dintre modificările importante este introducerea unei secțiuni referitoare la situația fiscală a cumpărătorului. Formularul a fost actualizat, de asemenea, pentru a reflecta termenul de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și pentru a include informații adaptate mașinilor electrice și noilor acte de identitate.

Cumpărătorul trebuie să nu aibă datorii la bugetul local

Noul formular include o rubrică destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului.

Această modificare vine după schimbarea Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 7/2026. Din 25 februarie 2026, la vânzarea unui mijloc de transport, și cumpărătorul trebuie să demonstreze că nu are obligații fiscale locale neachitate. Până atunci, verificarea fiscală prevăzută în procedura de vânzare viza în principal vânzătorul.

Dovada poate fi făcută prin certificatul de atestare fiscală sau, în anumite condiții, prin verificarea electronică a situației obligațiilor fiscale.

Lipsa acestei dovezi poate atrage nulitatea de drept a contractului, potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală.

Prin urmare, la o tranzacție auto sunt verificate situațiile fiscale ale ambelor părți: vânzătorul trebuie să fie în regulă în ceea ce privește obligațiile aferente vehiculului, iar cumpărătorul trebuie să îndeplinească, la rândul său, condițiile fiscale prevăzute de lege.

Termenul pentru transcriere este de 90 de zile

Noul formular precizează că dobânditorul trebuie să solicite transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului în termen de 90 de zile.

Este important însă că ordinul din august 2026 nu a introdus el însuși termenul de 90 de zile. Formularul a fost actualizat pentru a corespunde termenului prevăzut deja de legislația rutieră. Vechiul model de contract, introdus în 2016, continua să indice un termen de 30 de zile, deși legislația rutieră stabilise ulterior termenul de 90 de zile.

Dacă transcrierea nu este solicitată în termenul legal, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la efectuarea transcrierii.

Ce se întâmplă cu mașina dacă noul proprietar nu face transcrierea

Cele 90 de zile nu reprezintă doar un termen administrativ trecut în contract.

Potrivit legislației rutiere, dacă noul proprietar nu solicită transcrierea în termenul prevăzut de lege, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept.

Prin urmare, cumpărătorul trebuie să finalizeze procedura de transcriere în intervalul de 90 de zile de la dobândirea dreptului de proprietate.

Contractul a fost adaptat și pentru mașinile electrice

Noul formular ține cont și de schimbările din piața auto.

În cazul vehiculelor electrice, documentul permite înscrierea puterii motorului în kilowați (kW). Actualizarea este necesară deoarece, spre deosebire de automobilele cu motor termic, vehiculele electrice nu au o capacitate cilindrică ce poate fi trecută în formular.

Modelul nou include și actualizări privind tipurile de acte de identitate, astfel încât formularul să poată fi utilizat și în cazul noilor documente de identitate.

Noul model înlocuiește formularul din 2016

Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport este formularul tipizat utilizat pentru transferul proprietății asupra unui vehicul.

Noul model, ITL 054, a fost introdus prin Ordinul comun nr. 772/966/123/2026 și înlocuiește modelul stabilit prin ordinul din 2016. Ordinul din 2026 a fost publicat în Monitorul Oficial la 17 august.

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