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Cât câștigă, de fapt, un dealer auto dintr-o mașină second-hand? Proprietarul unui parc auto și-a făcut publice calculele

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Un proprietar al unui parc auto din Ilfov a stârnit o amplă dezbatere pe Reddit după ce a publicat costurile și profitul obținut din vânzarea unei mașini second-hand. 

Cât câștigă, de fapt, un dealer auto dintr-o mașină second-hand?
Cât câștigă, de fapt, un dealer auto dintr-o mașină second-hand? Sursă foto: Shutterstock

Postarea a generat sute de comentarii. Unii utilizatori au spus că profitul prezentat li se pare prea mic, în timp ce alții au considerat că astfel de marje sunt credibile în contextul pieței actuale. Discuția a ajuns rapid și la comportamentul cumpărătorilor români, dar și la motivele pentru care mulți ajung să cumpere mașini cu probleme.

Autorul postării, care spune că a renunțat la un loc de muncă în corporație pentru a deschide un parc auto, a prezentat exemplul unei mașini Volkswagen Polo din 2016, cumpărată din Germania cu 3.600 de euro. La acest preț s-au adăugat transportul, verificarea tehnică efectuată de o companie independentă, promovarea anunțului și costul unei garanții de 12 luni, astfel că investiția totală a ajuns la 4.930 de euro.

Mașina este listată la 5.700 de euro, însă proprietarul spune că, în practică, negociază de regulă aproximativ 200 de euro. Astfel, la un preț final de 5.500 de euro, profitul brut ar fi de 570 de euro. După plata TVA-ului la marjă, a impozitului pe profit și a taxelor aferente dividendelor, acesta susține că îi rămân aproximativ 300 de euro profit net.

„Nu toate mașinile sunt așa. Unele aduc mai mult, altele mai puțin. Uneori mai schimbi un ambreiaj, mai apare un senzor, mai stă mașina șase luni pe stoc și profitul se subțiază serios”, explică acesta.

Dezbatere: profit prea mic sau strategie realistă?

Postarea a generat sute de comentarii. Unii utilizatori au spus că marja prezentată pare prea mică pentru a susține o afacere.

Un comentator i-a transmis că un adaos atât de redus ar putea deveni o problemă dacă apar reparații costisitoare la o mașină vândută, în timp ce alții au remarcat că mulți cumpărători presupun, în mod greșit, că dealerii adaugă automat câteva mii de euro peste prețul de achiziție.

Proprietarul parcului auto susține însă că piața îi obligă pe comercianți să lucreze cu marje reduse.

El afirmă că firmele care își plătesc taxele concurează cu persoane fizice care importă și revând mașini fără aceleași obligații fiscale, ceea ce face dificilă practicarea unor prețuri mai mari. Dacă ar majora prețul cu doar câteva sute de euro peste concurență, spune acesta, riscă să nu mai vândă mașina luni întregi.

Ce caută, de fapt, românii când cumpără o mașină

Una dintre cele mai ample discuții a pornit de la profilul cumpărătorului român.

Un utilizator a observat că majoritatea oamenilor își doresc „o mașină impecabilă, cu kilometri puțini și la cel mai mic preț”, iar mulți sunt dispuși să traverseze țara pentru o ofertă care pare prea bună pentru a fi adevărată, ajungând uneori să fie păcăliți.

Proprietarul parcului auto spune că experiența sa confirmă această impresie.

Potrivit acestuia, aproximativ 90% dintre cumpărători se uită în primul rând la kilometrii afișați în anunț și la preț, în timp ce dotările sau istoricul mașinii contează mai puțin. El afirmă că tocmai această combinație - dorința de a găsi o mașină cu puțini kilometri și foarte ieftină - îi determină pe unii cumpărători să aleagă oferte nerealiste și să plece dezamăgiți după sute de kilometri parcurși.

Verificarea înainte de cumpărare, încurajată chiar de vânzător

În discuție a apărut și întrebarea dacă dealerii acceptă verificarea mașinii într-un service ales de client.

Proprietarul spune că merge frecvent împreună cu cumpărătorii la un service sau la firme independente de inspecții tehnice și consideră că verificarea este firească atunci când mașina este în regulă.

Mai mulți utilizatori au apreciat această abordare, iar unul dintre ei a remarcat că ar prefera să cumpere de la un parc auto pe care îl poate contacta ulterior, decât de la o persoană fizică despre care nu știe nimic. În același timp, alți comentatori au subliniat că mulți cumpărători aleg în continuare varianta mai ieftină, chiar dacă aceasta presupune riscuri mai mari.

Ghid de cumpărături

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