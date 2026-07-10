Video Scene de cruzime în Alba. Un vârstnic a omorât o pisică și a aruncat-o peste gard

Un caz de cruzime față de animale a intrat în atenția polițiștilor din județul Alba, după ce pe rețelele de socializare au fost publicate imagini în care un bărbat apare aruncând peste gardul proprietății sale trupul neînsuflețit al unei pisici.

În urma verificărilor, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au stabilit că incidentul a avut loc în comuna Meteș, notează Ziarul Unirea.

„Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba s-au deplasat în comuna Meteş, judeţul Alba, la domiciliul bărbatului, pentru clarificarea tuturor aspectelor”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, în vârstă de 78 de ani, ar fi omorât animalul cu un obiect contondent.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat faptul că, la data de 8 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 78 de ani, i-ar fi aplicat unei pisici mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocându-i decesul şi, ulterior, aruncând cadavrul acesteia peste gardul imobilului”, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

Imaginile care surprind momentul în care bărbatul aruncă animalul peste gard au fost distribuite pe rețelele de socializare în 9 iulie, iar în urma apariției acestora polițiștii au demarat cercetări.

Pe numele septuagenarului a fost deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, infracțiune prevăzută de legislația privind protecția animalelor.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.