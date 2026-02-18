Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat dur la criticile politice care i-au fost aduse în ultimele luni, afirmând că nu mai poate rămâne pasiv în fața atacurilor nefondate. „Nu mai stau cu obrazul întins să fiu cârpit de habarniști”, a spus ministrul, la Interviurile Adevărul.

Deși se descrie ca un tehnocrat, Pîslaru a mărturisit că nu mai poate rămâne pasiv în fața unor critici care, în opinia sa, vin din partea unor persoane fără experiență sau realizări relevante.

„Eu nu am niciun fel de atracție să intru în dezbateri politice. În ultima vreme, într-adevăr, recunosc că oricât oi fi eu de tehnocrat, am început să mă enervez în momentul în care apar tot felul de atacuri ridicole, ipocrite și cu mult tupeu. (...) Măi, dacă îi lași să te bată și îi lași să spună lucruri și tot timpul eviți, la un moment dat lucrurile astea nu încetează. Și atunci eu, practic, m-am decis să le spun lucrurilor pe nume. Deci nu mai las pe diverși indivizi care n-au nici școală, nici educație, n-au făcut nimic și au fost contributori direct la dezastru pe care noi acum încercăm să-l reparăm, să ne dea lecții de moralitate. Așa ceva nu există. Și asta cred că românii văd și înțeleg cine a fost responsabil de a ajuns în situația din vara anului trecut.”

Pîslaru i-a criticat dur pe politicienii și persoanele publice care, potrivit declarației sale, nu au educație sau experiență, dar încearcă să dea lecții de moralitate în emisiunile TV.

„Deci, nu mai las pe diverși indivizi care n-au nici școală, nici educație, n-au făcut nimic și au fost contributori direct la dezastrul, pe care noi acum încercăm să-l reparăm, să ne dea lecții de moralitate. Așa ceva nu există. Și asta cred că românii văd și înțeleg cine a fost responsabil de s-a ajuns în situația din vara anului trecut”, a spus ministrul, subliniind că responsabilitatea pentru situația trecută trebuie recunoscută înainte de a critica realizările curente.

În ceea ce privește Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ministrul a explicat că eforturile sale și ale echipei sale au avut rezultate semnificative. Potrivit lui, au reușit să accelereze rata de absorbție de cinci ori și să salveze integral partea de granturi, pentru a putea fi utilizată.

„Pe PNRR am salvat partea de granturi integrală ca să putem s-o folosim. Și toate lucrurile astea pe care le-am făcut, ca acum să vină cineva care a contribuit direct la dezastru dinainte să-mi zică, <n-ai făcut bine> sau <apucă-te de treabă>. Asta da, asta este o problemă. Și nu să mai stau frumos ca ghiocelul să mi se spună, știi, că n-a făcut bine”, a explicat Pîslaru, accentuând importanța recunoașterii muncii efective înainte de a formula critici.

Ministrul a mai atras atenția asupra fenomenului criticilor televizate, în care divești politicieni, fără responsabilități directe, comentează activitatea ministerului.

„Eu stau, muncesc toată ziua de la 8 dimineața la 11 seara și aflu că seara dumnealor, care n-au nicio activitate la Camera Deputaților sau pe unde o fi, stau și comentează pe la televizor. Și astea nu sunt ok. Nu sunt deloc ok. Și lumea vede. Și lumea trebuie să facă, să discearnă între cei care sunt performanți și profesioniști”, a afirmat ministrul, care consideră că publicul poate discerne între profesioniști și cei care fac doar „gargară”.

Pîslaru a subliniat că munca sa este dedicată modernizării țării și gestionării eficiente a fondurilor europene, iar acest angajament este zilnic demonstrat prin efortul depus.

„Am venit și am început să repar lucruri, zi de zi îmi fac treabă. Zi de zi lucrez. Exact ce ar trebui să facă politicienii în slujba cetății. Pentru comunitate. Pentru ca banii ăștia europeni să ne ajute să modernizăm țara”, a explicat ministrul.

În final, oficialul a avertizat că nu va mai tolera atacurile nefondate și că își va apăra public realizările, indiferent de criticile venite din partea unor persoane fără experiență sau responsabilitate.

„Și oricine îmi va pune la îndoială partea asta… deci faptul că lucrez zi de zi… nu o să mai stau cu obrazul întins, să stau să mai fiu cârpit de niște oameni care habar n-au. Deci sunt habarniști. Și cu asta am spus-o să rămână pe bandă”, a concluzionat Pîslaru.