Ministrul Muncii cere clarificări de la ITM după amenda uriașă aplicată Asociației „Dumbrava” a lui Viorel Pașca

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a cerut Inspecției Muncii miercuri, 8 iulie, clarificări privind controlul desfășurat de ITM Bihor în mai multe imobile care aparțin Asociației Dumbrava DPG, fondată de Viorel Paşca, plasat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor.

„Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a cerut Inspecției Muncii clarificări privind controlul desfășurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în mai multe imobile din județul Bihor care aparțin Asociației Dumbrava DPG, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public”, transmite ministerul într-un comunicat.

Datele Inspecției Muncii, transmise în această dimineață la solicitarea secretarului de stat Derzsi Akos, arată că, pe 30 iunie, DIICOT a cerut ITM Bihor să verifice dacă persoanele identificate aveau contracte de muncă legale și dacă erau respectate prevederile privind programul de lucru, plata salariilor și normele de securitate și sănătate în muncă.

„În urma controalelor și verificărilor efectuate în 18 locații din județul Bihor care aparțin Asociației Dumbrava DPG de către ITM Bihor, care a informat Inspecția Muncii despre această acțiune în data de 1 iulie, au fost identificate 36 de persoane care lucrau fără a avea contracte individuale de muncă, motiv pentru care a fost aplicată o amendă în valoare de 1 milion de lei.

ITM Bihor a sesizat și organele de urmărire penală pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără forme legale, așa cum prevede Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, la art. 264 alin. (3).”

De asemenea, adaugă Ministerul Muncii, potrivit registrului ITM Bihor, Asociația Dumbrava DPG nu are înregistrată nicio activitate și niciun punct de lucru autorizat, nici la adresele verificate, nici în alte locații.

În aceste condiții, Pîslaru i-a cerut șefului Inspecției Muncii, Mihai Ucă, să explice de ce ministerul nu a fost informat despre solicitarea DIICOT, despre control și rezultatele acestuia. Totodată, a cerut o copie a procesului-verbal și explicații privind aplicarea amenzii de 1 milion de lei.

„De asemenea, ministrul a solicitat un raport privind acțiunile de control derulate pe aceeași temă de Inspecția Muncii și ITM-uri începând din anul 2014 și până în prezent, precum și modul de desfășurare a acestora, rezultatele și măsurile stabilite de echipele de control.”

Amenda a fost anunțată inițial de avocatul Răzvan Doseanu, care susține că asociația patronată de Viorel Paşca, „Dumbrava” a primit o amendă record de la ITM Bihor, în contextul anchetei din Dosarul „azilelor groazei”.

„Amendă record de 1.000.000 lei (200.000€) de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor pentru Asociația „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă”.

Această amendă vine după ce lui Viorel Pașca, familiei și colaboratorilor li s-au luat toți banii cash, li s-au sechestrat toate bunurile mobile și imobile și li s-au poprit toate conturile bancare în cadrul dosarului penal. Aerul de respirat încă nu a fost sechestrat sau amendat. Hai să vedem ce mai urmează…”, a scris Răzvan Doseanu pe Facebook, alături de o fotocopie a pocesului-verbal, în care, însă, nu se vede foarte clar care este valoarea amenzii.