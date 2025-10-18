search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Ancheta poliției privind explozia de la blocul din Rahova este îngreunată din cauza riscului major de prăbușire a etajelor superioare ale clădirii afectate. Deflagrația puternică a provocat moartea a trei femei și rănirea altor 15 persoane, internate în spital.

Continuă ancheta în cazul exploziei din Rahova FOTO Inquam / Octav Ganea
Anchetatorii se confruntă cu dificultăți în desfășurarea cercetării la locul exploziei, deoarece etajele superioare ale clădirii afectate prezintă un risc major de prăbușire.

„Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată de deflagrație, este foarte instabilă, însă folosim drone pentru a realiza fotografii și a putea fi vizionată zona din exterior”, a declarat comisarul șef de la Criminalistică, Alexandru Poroșanu.

El a subliniat că cercetarea va dura, având în vedere avariile substanțiale ale blocului.

Până în prezent, între 20 și 30 de persoane au fost audiate. Printre acestea se numără locatari, martori care au auzit explozia și persoane internate în spital.

Ancheta analizează atât ipoteza unei defecțiuni tehnice (posibil un echipament care nu a funcționat în parametri normali), cât și cea a unei culpe umane.

„Ceea ce vă putem spune este că a fost o explozie în urma unei acumulări de gaze, cauzele şi dinamica acestei explozii urmează să le stabilim ulterior. De asemenea, urmează să stabilim ulterior eventuale participaţii”, a declarat chestorul de Poliţie Gheorghe Cristian, şeful Direcţiei de Investigaţii criminale. 

Autoritățile au permis accesul temporar în locuințe pentru ca oamenii să își recupereze bani, documente și animale de companie. 

„Măsurile le stabilim după ce terminăm cercetarea la fața locului, să vedem unde e epicentrul exploziei și de ce a fost atât de violentă”, au transmis anchetatorii. 

După prima noapte de la explozia din Rahova, echipele Primăriei Capitalei și DGASMB continuă să fie prezente în teren, iar la ora actuală s-au făcut liste cu locatarii care așteaptă să intre în locuințe pentru a-și lua lucruri de care au nevoie.

Accesul în scara afectată de explozie este complet interzis, structura clădirii fiind afectată. Situația rămâne sub monitorizare constantă, iar linia de sprijin 021.9524 este activă permanent pentru orice nevoie de ajutor, informații sau cazare, a anunțat primarul Stelian Bujduveanu.   

Până în prezent, 286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic, iar 66 de persoane, dintre care trei copii și 11 vârstnici, sunt cazate în unități hoteliere partenere. Sunt disponibile în total 411 locuri de cazare pentru cei care au nevoie. 

O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
