Rutte, întrebat despre măsurile NATO pentru protejarea României în faţa dronelor ruseşti. Ce a răspuns secretarul general al Alianței

Incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian românesc au determinat NATO să își consolideze prezența pe flancul estic. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a explicat marți că operațiunea „Santinela Estică”, lansată în septembrie, are scopul de a asigura un răspuns rapid și eficient la orice încălcare a teritoriului țărilor membre.

„O parte din scopul operațiunii Santinela Estică este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în combaterea amenințării reprezentate de drone”, a declarat Mark Rutte, explicând că operațiunea reunește toate acțiunile NATO pe flancul estic, de la Marea Neagră până în nordul îndepărtat.

Întrebat de TVR cum asigură NATO protecția cetățenilor români și cum se implementează proiectul „Santinela Estică”, Rutte a precizat că operațiunea implică toate elementele militare ale Alianței și progresează rapid. „O parte din Santinela Estică, și aceasta este specifică întrebării dvs., este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în combaterea amenințării reprezentate de drone, atât prin producția proprie de drone, cât și prin asigurarea faptului că dispunem de cea mai recentă tehnologie anti-drone”, a adăugat secretarul general NATO.

El a subliniat că Alianța beneficiază de sprijinul Ucrainei „prin centrul nostru comun JATEC din Polonia, unde împărtăşim practic toate lecţiile învăţate, inclusiv de Ucraina, în special în ceea ce priveşte dronele, desigur, dar şi, în general, în ceea ce priveşte acest teribil război de agresiune început de ruşi”. „Vă pot asigura că progresăm rapid”, a adăugat şeful NATO.

Mobilizare și exerciții pe flancul estic

Operațiunea „Santinela Estică” presupune dislocarea de trupe suplimentare pentru un răspuns rapid la eventuale încălcări ale spațiului aerian. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, a explicat că operațiunea va integra forțele terestre și aeriene, astfel încât răspunsul să fie prompt și eficient. „Eastern Sentry va fi flexibilă și agilă. Va integra bazele aeriene și de la sol și va consolida postura alianței de a proteja teritoriul aliat”, a afirmat Grynkewich.

După ultimele incursiuni, Polonia a cerut accelerarea eforturilor NATO pentru protecția flancului estic. „Operaţiunea Santinela Estică necesită întărire. Opt ţări şi-au declarat (disponibilitatea de a furniza) forţele, acest lucru trebuie accelerat. Aceasta este şi concluzia, dacă această încălcare este confirmată astăzi”, a declarat Kosiniak-Kamysz potrivit News.ro.

Capacități antidrone și implicarea României

Generalul american Christopher Donahue, comandantul Armatei SUA în Europa și Africa, a anunțat că o nouă capacitate de a doborî drone va fi desfășurată în România, fiind deja instruiți soldații români și ai altor state membre NATO. Avioane de luptă românești și germane au fost mobilizate recent în apropierea frontierei cu Ucraina pentru a intercepta o dronă rusească care pătrunsese adânc în spațiul aerian român. Fragmente ale dronei, fără încărcătură explozivă, au fost găsite pe teritoriul României și al Republicii Moldova.

Aceasta a fost a 13-a incursiune raportată de România de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina, în 2022.