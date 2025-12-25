Video Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro: cinci morți, printre care turiști străini

Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa şi o atracţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord pierzându-şi viaţa, au anunţat joi autorităţile tanzaniene. Printre victime se numără doi turişti cehi şi pilotul elicopterului, un cetăţean din Zimbabwe.

Sursa video: X/ @peace1Et

Accidentul a avut loc la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în apropierea taberei Barafu, a precizat Autoritatea Aviaţiei Civile din Tanzania. „Aeronava transporta cinci persoane. Din păcate, toate cele cinci persoane au murit în accident”, a declarat autoritatea, fără a oferi detalii despre cauzele prăbuşirii, care rămân necunoscute, potrivit Agerpres.

Potrivit comandantului poliţiei locale, Simon Maigwa, elicopterul se afla într-o misiune de salvare când s-a prăbuşit miercuri, în jurul orei locale 17:30 (16:30 ora României).

Accidentele aviatice nu sunt noi în Tanzania. În iunie, Uniunea Europeană a inclus toate companiile aeriene tanzaniene pe lista transportatorilor cu risc ridicat. În 2022, un avion s-a prăbuşit în Lacul Victoria, provocând moartea a 19 persoane, iar în 1999, 12 persoane, dintre care zece turişti americani, şi-au pierdut viaţa într-un accident de avion în nordul Tanzaniei, în timpul unei curse între Parcul Naţional Serengeti şi aeroportul Kilimanjaro.

Acest incident readuce în prim-plan riscurile asociate transportului aerian în regiune, mai ales pe rute turistice montane sau în zone cu condiţii meteorologice schimbătoare.