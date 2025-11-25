NATO grăbește instalarea sistemului antidrone în Delta Dunării. Generalul american Donahue: „Foarte curând îl veți vedea”

Generalul american Christopher Donahue, șeful forțelor terestre NATO, a declarat marți că sistemul antidronă cu care Alianța intenționează să protejeze România de dronele rusești va fi operaționalizat în scurt timp în Delta Dunării. Vizita acestuia la baza Mihail Kogălniceanu a fost întreruptă după incidentul în care o dronă rusească a căzut în județul Vaslui.

Generalul Donahue s-a aflat la Mihail Kogălniceanu împreună cu ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu. Comandantul forțelor terestre NATO a subliniat importanța strategică a României în contextul războiului din Ucraina:

„România este extrem de importantă pentru noi din toate motivele pe care ministrul tocmai le-a subliniat. Am început deja dezvoltarea capabilității de a face exact ceea ce știm că trebuie să facem, ca alianță, Statele Unite fiind unul dintre cei 32 de membri: să ne asigurăm că aceste drone nu încalcă spațiul nostru aerian. Am testat această capabilitate, care se află în etapele finale de implementare. Soldații români și alți soldați ai Alianței au fost instruiți cu privire la această capabilitate și cred că o veți vedea în curând în Deltă”, a declarat Christopher Donahue, potrivit Antena3.

Potrivit oficialului american, implementarea sistemului se află în faza finală, iar militarii români și aliați sunt deja familiarizați cu modul de operare.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că vizita era inițial una festivă, prilejuită de Ziua Recunoștinței. „Generalul Donahue a venit să fie alături de soldații americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru a sărbători Ziua Recunoștinței. Ne-au invitat și pe noi și trebuia să fie o zi de sărbătoare. Nu este o zi de sărbătoare: avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României”, a spus ministrul.

Locuitorii din Tulcea, Galați, Vrancea și Bacău au primit mesaje Ro-Alert marți dimineață privind posibila cădere a unor „obiecte din spațiul aerian”, după ce radarele MApN au detectat două pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul național.

Aeronave Eurofighter și F-16 au fost ridicate pentru interceptare, iar piloții au primit autorizare să doboare o țintă care a pătruns până în Vrancea.