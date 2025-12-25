search
Video Cele mai ciudate creaturi mutante. De la „pisicuța ciclop” și cerbul zombie, la iepurele „Frankenstein”, cu tentacule

0
0
Publicat:

De la pisoi cu un singur ochi la cerbi zombi, sălbăticia ascunde creaturi care par mai degrabă desprinse din science fiction decât din natură. Sunt însă cât se poate de reale.

Peste tot în lume, localnicii uimiți au filmat animale născute cu mai multe capete, picioare, ochi și chiar excrescențe asemănătoare tentaculelor, distribuind clipuri virale și fotografiile obsedante, potrivit Daily Mail Online.

Rețelele sociale au contribuit la transformarea acestor apariții ciudate în senzații globale.

Unele dintre aceste creaturi au supraviețuit câteva ore, în timp ce altele au învățat să trăiască și chiar să prospere cu mutațiile lor șocante.

Experții au încercat să explice cum și de ce există aceste ființe bizare. În unele cazuri, anomaliile au legătură cu virusuri rare, în timp ce altele rămân mistere medicale.

Specialiștii avertizează că schimbările climatice, poluarea și noile boli ar putea alimenta o creștere a anomaliilor la animale.

Pisoiul ciclop

Un pisoi născut în Brazilia a atras atenția globală în noiembrie 2025, după ce s-a născut cu un singur ochi în centrul feței, provocând imaginația multora.

Animalul,  care făcea parte dintr-o serie de patru pui din orașul Vilhena, a fost numit de localnici „pisica ciclop”. Creatura a trăit însă mai puțin de două zile, din cauza insuficienței respiratorii, o complicație frecventă la animalele cu deformări craniene severe.

„Am 32 de ani și nu am văzut niciodată în viața mea așa ceva. Pisica mea a avut mai multe pui, dar este prima dată când se întâmplă așa ceva”, a mărturisit fermierul Gilberto Almeida  pentru NewsX:

Bărbatul a filmat pisoiul la scurt timp după naștere, când acesta era surprins scrutând zona cu un singur ochi.

Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare din Brazilia în câteva ore, iar mulți s-au întrebat dacă sunt reale.

Pisica ciclop. FOTO captură video YouTube New York Post
Pisica ciclop. FOTO captură video YouTube New York Post

Medicul veterinar Janete Silva a explicat, într-un interviu acordat New York Post, că starea pisicuței era compatibilă cu ciclopia.

Căprioare zombie

În luna august, în SUA au fost observate căprioare cu excrescențe asemănătoare tumorilor atârnând de corpurile lor, alăturându-se iepurilor și veverițelor ca animale care prezintă astfel de semne de boală.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale au arătat cazuri de bule ciudate care creșteau pe tot corpul căprioarelor locale

Între iunie și august, în New York, Pennsylvania și Wisconsin, oamenii au fotografiat cerbi cu astfel de anomalii.

Specialiștii în faună fauna sălbatică au identificat afecțiunea ca fiind un fibrom cutanat al cerbilor, cunoscut sub numele de „negi ai cerbilor”.

Afecțiunea e cauzată de un virus transmis între căprioare în toate părțile Statelor Unite, iar experții au avertizat că se răspândește în timpul verii.

Virusul se răspândește în principal prin intermediul insectelor purtătoare de boli, cum ar fi țânțarii și căpușele, care transmit sângele căprioarelor infectate animalelor sănătoase din apropiere.

Citește și: O pisicuţă cu patru urechi a devenit virală pe Instagram FOTO, VIDEO

 „Papiloamele sunt observate cel mai frecvent la sfârșitul verii și în toamnă, probabil din cauza activității crescute a insectelor care înțeapă în această perioadă a anului”, a explicat Departamentul pentru Pescuit și Faună Sălbatice din Washington.

Americanii au observat și iepuri și veverițe mutante - cu leziuni și excrescențe similare pe corp - care au răspândit virusuri specifice speciei lor în întreaga SUA. 

Deși se crede că insectele purtătoare de boli sunt principalele responsabile de răspândirea virusului, contactul direct cu negii poate infecta și căprioarele.

În cazuri rare, dacă negii cresc prea mult sau se infectează cu bacterii, pot cauza probleme precum blocarea vederii sau a capacității de a mânca a căprioarelor.

Deși căprioarele nu pot transmite negii oamenilor, ele pot aduce boli precum boala Lyme în zonele populate, care se transmite la oameni prin căpușele pe care le poartă.

Iepuri cu tentacule

Un virus bizar a transformat unii iepuri obișnuiți din SUA în creaturi grotesce, cu coarne și excrescențe negre, asemănătoare tentaculelor, care le ieșeau din față.

Atfel de creaturi au fost observate de mai multe ori în Fort Collins, Colorado.

În 2024, un locuitor a postat online o fotografie în care se vedea capul creaturii acoperit în întregime de excrescențe negre, asemănătoare țepilor.

Iepurii au fost infectați cu virusul papilomului iepurelui de câmp (CRPV), cunoscut și sub numele de virusul papilomului Shope, care provoacă apariția tumorilor pe capul animalului sau în apropierea acestuia.

Citește și: Ce înseamnă mutațiile animalelor din zona Cernobîl pentru evoluție? Descoperirile care-i contrariază pe cercetători

Colorado Parks and Wildlife (CPW) a îndemnat pe oricine vede iepuri infectați să se țină la distanță și să nu-i atingă.

Deși acești iepuri „Frankenstein” au fost văzuți în principal în Colorado, cercetătorii au observat că și iepurii din Midwest ar fi fost infectați cu acest virus rar.

Virusul se răspândește în principal prin țânțari și căpușe, care mușcă un animal infectat și transmit boala care modifică ADN-ul.

Oamenii de știință au observat virusul se răspândește rar prin contact direct între acești iepuri și nu există cazuri cunoscute de insecte care să infecteze oamenii cu acest virus prin mușcătură.

Primul semn că un iepure are virusul este apariția unor pete roșii, ridicate pe piele, care în cele din urmă se transformă în tumori asemănătoare negilor.

Adesea negii se transformă în papiloame keratinizate, cum este cazul  „coarnelor” și „tentaculelor” observate la iepurii din Midwest.

Unii negi se pot transforma chiar în carcinom, cu celule scuamoase, un tip grav de cancer de piele care poate fi mortal dacă se răspândește și nu este tratat din timp.

În unele cazuri, excrescențele se vindecă singure, dar localnicii spun că iepurii sălbatici din zonă tind să dezvolte coarne din ce în ce mai mari.

Unele tumorile ajung să crească atât de mult  încât să afecteze capacitatea iepurilor de a se hrăni, ducând la moartea lor prin înfometare.

 Lista animalelor cu anomalii nu se oprește însă aici.

Vaca unicorn (cu un singur corn),  țestoasa cu două capete, rața cu trei picioare, cânele cocoșat, vițelul cu două capete, capra cu urechi uriașe sau pisicuța cu patru urechi sunt doar câteva dintre exemplele care au uluit lumea. 

