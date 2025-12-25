Un băiat dintr-un grup de imigranți e dat dispărut în Marea Egee. Alte 52 de persoane au fost salvate de Garda de Coastă a Greciei

Garda de Coastă greacă a lansat joi o misiune de căutare a unui minor dispărut în largul insulei elene Farmakonisi, în Marea Egee, în urma descoperirii a 13 migranţi pe această mică insulă nelocuită, a informat agenţia de ştiri ANA.

De asemenea, 39 de migranţi aflaţi la bordul unei bărci pneumatice au fost salvaţi la sud de insula Creta, a precizat sursa citată, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Nu se cunosc detalii cu privire la naţionalitatea migranţilor salvaţi. Ei au fost transportaţi la Kaloi Limenes, în Creta.

Gărda de Coastă a desfășurat două nave, iar forţele aeriene au trimis un elicopter pentru această operaţiune în largul insulei Farmakonisi, situată în apropierea coastei turceşti.

La începutul acestei luni, 17 persoane au fost găsite moarte după ce barca lor s-a răsturnat în largul insulei Creta, iar alte 15 au fost date dispărute. Doar două persoane au supravieţuit. Migranţii, majoritatea cetăţeni sudanezi şi egipteni, au fost găsiţi morţi în interiorul ambarcaţiunii lor, care era parţial dezumflată, după ce plecaseră din Tobruk, Libia, cu câteva zile mai devreme.

Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi a precizat că peste 16.770 de persoane care solicită azil în UE au ajuns în Creta de la începutul anului, mult mai multe decât în orice altă insulă din Marea Egee.