Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
Rusia îi acuză pe voluntarii români din „Getica" de crime de război. Cum răspunde grupul de luptători. „Sunteţi penibili"

Război în Ucraina
Publicat:

Prin vocea Mariei Zaharova, Rusia îi acuză pe voluntarii români din grupul „Getica” de „crime de război” pe frontul din Ucraina. În replică, combatanții trimit un mesaj atât Moscovei, cât și autorităților de la București și românilor care au scris comentarii umile pe pagina Ambasadei Rusiei pentru a se distanța de acțiunile lor.

FOTO: Facebook Romanian Battlegroup Getica
FOTO: Facebook Romanian Battlegroup Getica

Prin vocea purtătoarei de cuvânt Maria Zaharova, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a lansat noi acuzații la adresa voluntarilor români din grupul de luptă „Getica”, activi pe frontul din Ucraina. Oficialul rus susține că membrii formațiunii ar fi implicați în „crime de război”, iar Kremlinul afirmă că îi monitorizează, alături de alți combatanți străini care sprijină Forțele Armate ale Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute joi, 4 decembrie, în cadrul unui briefing susținut la Sankt Petersburg și au fost ulterior publicate în limba română și pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București.

Operaţiunea „Despăducherea”

Reacția Moscovei a venit la câteva zile după ce, pe 30 noiembrie, grupul de luptă „Getica” - alcătuit din cetățeni ai României și Republicii Moldova care luptă de partea Ucrainei - a difuzat pe rețelele sociale un clip cu lovituri ale dronelor asupra militarilor ruși din zona frontului. Postarea, intitulată „Despăducherea”, a stârnit iritare în rândul oficialilor ruși.

În materialul video, spune Zaharova, ar apărea simboluri ale Brigăzii 414 ucrainene specializată în sisteme fără pilot.

„În colțul din dreapta sus al materialului se vede emblema Brigăzii 414 separate de sisteme fără pilot ale complexelor aviatice de atac «Păsările lui Madjar» a trupelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei. Nu este exclus ca autorii unor secvențe să fie chiar românii. Comandantul grupului «Getica», cu indicativul «Getotac», a declarat în repetate rânduri în interviuri pentru mass-media și pe propriul site că o parte dintre mercenari servesc în Forțele Armate ale Ucrainei ca operatori de drone de atac”, a precizat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, potrivit postării Ambasadei Rusiei la București.

Acuzaţii de crime de război

În acest context, Maria Zaharova a transmis și un avertisment direct, afirmând că Rusia va urmări faptele celor implicați.

„Autoritățile noastre de aplicare a legii urmăresc crimele de război comise de Forțele Armate ale Ucrainei și mercenarii străini în zona operațiunii militare speciale. Nu există nicio îndoială că persoanele implicate în aceste crime vor fi, mai devreme sau mai târziu, trase la răspundere pentru faptele comise”, a spus ea.

„România colcăie de agenți în slujba Rusiei”

Vineri, 5 decembrie, grupul de luptă „Getica” a răspuns public acuzațiilor, printr-o postare pe Facebook, afirmând că amenințările Moscovei sunt posibile și din cauza lipsei de reacție a autorităților din România, dar și a prezenței, în opinia lor, a agenților ruși în instituțiile statului.

Citește și: Avertisment dur de la românul care conduce un grup de războinici în prima linie în Ucraina. „Asta nu se face în România și e grav”

„România colcăie de agenți în slujba Rusiei”, au transmis voluntarii într-o postare.

Aceștia au criticat dur faptul că Ambasada Rusiei la București a făcut public mesajul în care acuză „Getica”, dar și tăcerea autorităților române în fața unei amenințări directe.

„E doar o realitate cruntă, oribilă, grețoasă, dar se pare că e acceptată în unanimitate de către cei care conduc România. Pentru că dacă n-ar fi acceptată, ar fi combătută. Și nu e… Ambasada Rusiei la București amenință azi Getica într-un mod direct, chiar nerușinat, cu represalii, pentru că am publicat un clip cu lovituri FPV perfect legitime, aplicate combatanților ruși de către Forțele Armate ale Ucrainei – totul în conformitate cu Convențiile de la Geneva”, se arată în mesajul publicat de „Romanian Battlegroup Getica”.

Voluntarii au ridicat și întrebarea privind menținerea Ambasadei Rusiei în România, sugerând că autoritățile preferă să păstreze relațiile cu Moscova în limite „acceptabile” în contextul geopolitic incert.

„Am putea să spunem că nu înțelegem de ce România mai permite funcționarea acestei instituții rușinoase a Rusiei la București. Dar înțelegem foarte bine. Pentru că lucrurile s-ar putea să nu meargă bine în următorii ani și trebuie să ținem relațiile în limite «acceptabile». Dacă rușii ajung aproape de noi sau pierdem o confruntare directă, putem oricând «să o dăm la pace». Nu ar fi prima dată – am mai făcut-o și în 45. Si ne-a fost «bine» până în 89, sau nu”, continuă mesajul.

Unii români au lăsat deja mesaje umile pe pagina Ambasadei Rusiei

Peste 1.500 de persoane au comentat la postarea cu declaraţiile Mariei Zaharova distribuită de Ambasada Rusiei la Bucureşti, printre care şi români, care şi-au cerut scuze Rusiei pentru acțiunile voluntarilor români  sau s-au dezis de „Getica”, afirmând că acest grup nu reprezintă România.

Situația a fost taxată dur de membrii grupului de luptă, care au interpretat aceste mesaje drept o manifestare a propagandei ruse și a lipsei de solidaritate interne.

„În comentariile postării ambasadei e jale totală, ne vine să vomitam. Români care nu mai prididesc să-și ceară scuze Rusiei că Getica există, jurându-se că noi nu reprezentăm România, cerșind iertare. Parcă îi și văd, cu ochii închiși, în genunchi, lingușind «eliberatorii». Coloana a 5-a în toată splendoarea ei. Mulți pot fi boți, alții troli plătiți, ferme virtuale care postează din India, Pakistan sau cine știe ce țări africane. Dar mulți sunt profiluri reale, români de-ai noștri”, au mai transmis reprezentanții „Getica”.

Citește și: Doi români, răniți în Ucraina, în urma unui atac cu dronă improvizată. O greșeală a rușilor le-a salvat viața

„Întorcându-ne la Rusia – tupeul lor e absolut incredibil. De la nivelarea infrastructurii civile și până la deja faimoasele «human safaris» în care vânează efectiv civili ucraineni cu drone de mici dimensiuni în aproape toate localitățile aflate la mai puțin de 30 km de front, Rusia comite zilnic crime de război.

Ultima perlă: clipul unui soldat ucrainian mitraliat cu mâinile ridicate, publicat chiar de ei zilele acestea. Cineva va trebui să le explice, mai devreme sau mai târziu, ce înseamnă crimă de război. Eliminarea ocupanților ruși în uniformă militară, înarmați, aflați ilegal pe teritoriul legitim al unui alt stat suveran, NU este crimă de război.

Între băieții din Getica râdem copios după ce am citit postarea asta. Ne caută Rusia… Ne-au mai căutat și când am mers noi la ei în Belgorod (dar n-am găsit secții de poliție să ne predăm), ne-au căutat în Zaporijia, în Harkov și, mai nou, printr-o zonă în care, culmea, nu eram, dar erau siguri că luptăm acolo. Am un singur mesaj pentru serviciile lor de informații (știu că doare, dar îl scriu oricum): Sunteți penibili”, este mesajul voluntarilor români din „Getica” pentru Kremlin.

