Rusia extinde crematoriul din Sankt Petersburg, pe fondul pierderilor masive din războiul din Ucraina

Autoritățile din Sankt Petersburg au decis modernizarea și extinderea crematoriului orașului, care urmează să devină cel mai mare din Europa, în contextul pierderilor uriașe suferite de armata rusă în Ucraina.

Potrivit canalului de specialitate „Funeral Trust” de pe Telegram, complexul va fi dotat cu șase cuptoare produse în Cehia, ceea ce va ridica numărul total la 20 de unități. Astfel, capacitatea zilnică va ajunge la 240 de incinerări. În plus, vor fi achiziționate echipamente pentru măcinarea rămășițelor, camere frigorifice suplimentare, săli noi de ceremonii funerare și sisteme moderne de scanare cu raze X pentru sicrie, scrie The Moscow Times.

Numai proiectarea modernizării a costat 207 milioane de ruble (aproximativ 2,5 milioane de dolari), potrivit portalului de achiziții publice al guvernului rus. Termenele și costurile totale de implementare nu au fost încă stabilite.

Crematoriul din Sankt Petersburg, deschis în 1973, a efectuat aproape 42.000 de incinerări în 2023, reprezentând 67% din totalul înmormântărilor din oraș. Este singura unitate de acest tip din regiunea Leningrad și zonele învecinate.

Extinderea are loc în timp ce războiul din Ucraina, aflat în al patrulea an, continuă să aducă pierderi masive armatei ruse. Estimările Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington indicau, vara trecută, peste un milion de militari ruși morți sau răniți de la începutul conflictului.

„Niciun alt război purtat de URSS sau de Rusia după cel de-Al Doilea Război Mondial nu se poate compara, nici măcar de departe, cu războiul din Ucraina în ceea ce privește numărul morților”, subliniau experții Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).