Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
13 comandanți ruși, identificați de serviciile ucrainene ca fiind implicați direct în atacurile cu rachete asupra civililor

Publicat:

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a publicat o listă detaliată cu 13 comandanți ai aviației strategice ruse, despre care afirmă că sunt responsabili pentru planificarea și executarea atacurilor masive cu rachete asupra teritoriului ucrainean, de la începutul invaziei din 24 februarie 2022 și până la sfârșitul lunii august 2025.

Bombardier rusesc/FOTO:X
Bombardier rusesc/FOTO:X

Potrivit informațiilor oficiale, în acest interval, armata rusă a lansat peste 2.800 de rachete de croazieră și balistice asupra Ucrainei. Printre ele se numără rachetele X-555 și X-101, X-22/32, dar și cele de tip Kinzhal (9-С-7760), cu o rază extinsă de acțiune și viteză hipersonică.

În mod constant, țintele acestor lovituri au fost infrastructura civilă critică: spitale, școli, blocuri de locuințe, centre comerciale sau rețele de electricitate și termoficare. GUR subliniază că atacurile s-au soldat cu mii de victime în rândul populației civile. Printre cele mai sângeroase episoade menționate se numără:

-atacul asupra mall-ului din Kremenciuk (27 iunie 2022),

-distrugerea blocului de locuințe din Dnipro (14 ianuarie 2023),

-bombardarea spitalului pediatric Ohmatdet din Kiev (8 iulie 2024),

-atacul asupra infrastructurii civile din capitală (28 august 2025).

Cine sunt ofițerii ruși considerați responsabili de Kiev

Serviciul de informații ucrainean a făcut publice numele, funcțiile și presupusele responsabilități ale celor 13 comandanți din aviația rusă implicați în aceste atacuri. Printre aceștia:

-Serghei Kobilaș, general-locotenent, comandant al forțelor aeriene și adjunct al comandantului suprem al forțelor aerospațiale ruse – coordonator al loviturilor masive cu rachete;

-Serghei Kuvaldin, general-maior, comandant al aviației strategice – responsabil de planificarea și execuția atacurilor;

-Serghei Șevel, colonel, prim-adjunct al comandantului aviației strategice – implicat activ în desfășurarea operațiunilor;

-Oleg Pcela, general-maior – implicat în atacuri care au produs pierderi semnificative;

-Nikolai Varpahovici, general-maior, comandantul Diviziei 22 de bombardament greu – implicat direct în atacul din 8 iulie 2024, care a lovit spitalul Ohmatdet;

-Oleg Skitski, colonel, comandantul Regimentului 121 – implicat în lovituri asupra infrastructurii civile;

-Oleg Timoșin, colonel, comandantul Regimentului 52 – asociat cu atacurile de la Kremenciuk, Serhiivka și Dnipro;

-Denis Ahmadiev, colonel, comandantul Regimentului 44 – responsabil de utilizarea rachetelor Kinjal;

-Aleksei Yamakidi, colonel – implicat în coordonarea testelor cu rachete hipersonice;

-Andrei Malișev, general-maior – conducătorul Diviziei 326 de bombardament greu;

-Dmitri Egorov, colonel – comandantul Regimentului 182, cu rol cheie în atacuri de tip strategic;

-Aleksei Stoliarov, locotenent-colonel – coordonator în cadrul comandamentului aviației strategice;

-Denis Krivoșeev, colonel – inspector principal pentru misiuni aeriene, responsabil de planificarea generală.

Pe lângă numele și gradele acestora, serviciile ucrainene au publicat și date biografice, informații despre locurile de reședință și rude apropiate.

Un bilanț al devastării, dar și al responsabilizării

Prin această publicare, Kievul transmite un mesaj clar: crimele de război au autori concreți, iar structurile de comandă nu mai pot pretinde necunoașterea sau lipsa de implicare directă.

Într-un context în care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace pierderi masive și distrugeri sistematice, identificarea publică a celor considerați arhitecții din umbră ai acestui război aerian devine o parte esențială a viitorului proces de justiție internațională.

Tot în aceste zile, GUR a confirmat o operațiune de incursiune pe teritoriul ocupat al Crimeii, realizată de unitatea specială Prizrak („Fantomele”). În timpul acțiunii, au fost distruse două avioane rusești de transport Antonov An-26 și mai multe stații radar de coastă.

Europa

