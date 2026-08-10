Un diplomat rus a afirmat că autoritățile române acordă Ucrainei sprijin militar direct și că portul Giurgiulești, al cărui operator a fost achiziționat de România, a fost transformat de mult timp „într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a diverselor mărfuri, inclusiv a celor destinate nevoilor Forțelor Armate ale Ucrainei”.

„România este deja implicată în acordarea de sprijin militar şi logistic direct regimului de la Kiev”, a spus Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European al MAE rus, într-un interviu acordat agenţiei TASS din care Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti reproduce fragmente traduse în limba română, scrie News.ro.

Iuri Pilipson adaugă că achiziționarea operatorului portului, prin care trec peste 70% din importurile şi exporturile moldoveneşti pe cale maritimă, a fost anunţată la Bucureşti ca un pas către „reunificarea economică” şi s-a anunţat utilizarea acestui nod de transport „în reconstrucţia Ucrainei”.

În schimb, el a lăudat politicienii europeni care susțin reluarea dialogului cu Rusia.

„Atitudinea oficialilor de la Atena de a continua sprijinul acordat Kievului trezeşte un profund regret. Este important să înţelegem că complicitatea statelor membre NATO faţă de armata ucraineană apropie inexorabil alianţa de o confruntare directă cu Rusia.

Este evident că responsabilitatea pentru evoluţia negativă a evenimentelor va reveni celor care, în Europa, pun în joc în mod iresponsabil soarta propriului popor”, a avertizat oficialul rus, potrivit transcrierii interviului.

Acesta adaugă că marea majoritate a moldovenilor nu doresc ca ţara lor să se unească cu România.

„În pofida presiunii propagandistice, majoritatea covârşitoare a locuitorilor Republicii Moldova, după cum ştim, nu doreşte să renunţe nici la identitatea sa naţională, nici la statalitate. Contrar cercetărilor sociologice din România, care ar indica o creştere a numărului susţinătorilor unirii, la ultimul recensământ al populaţiei 76,7% dintre cetăţenii Republicii Moldova s-au declarat moldoveni şi doar 8,0% români. Cu greu mai este nevoie de vreun comentariu” - a declarat oficialul rus citând datele recensământului din 2024.

Pilipson a criticat și planul Muntenegrului de a introduce vize pentru cetățenii ruși, susținând că măsura va afecta economia țării și sectorul turistic.

România a preluat Portul Giurgiulești la începutul lui 2026

Guvernul a transmis, în februarie, că preluarea Portului Internaţional Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, va fi urmată de investiţii majore pe termen lung, menite să crească capacitatea acestuia și să consolideze rolul Portului Constanţa în regiunea Mării Negre.

„Guvernul României salută tranzacţia în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internaţional Giurgiuleşti, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acţiuni pentru vânzarea a 100% din acţiunile sale deţinute de ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiuleşti, către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Tranzacţia a fost aprobată de acţionarii Portului Constanţa la 12 februarie 2026”, a transmis, sâmbătă, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Portul Internaţional Giurgiuleşti, situat la gurile Dunării, la câţiva kilometri de graniţa cu România şi în apropierea graniţei cu Ucraina, poate primi atât nave fluviale, cât şi maritime.

Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri şi un parc de afaceri.