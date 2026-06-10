Introducerea sistemului TollRo, amânată din nou. Taxarea camioanelor la kilometru va începe de la 1 octombrie 2026

Aplicarea noului sistem electronic de taxare a drumurilor naționale din România, cunoscut sub numele de TollRo, a fost amânată pentru a doua oară, după ce Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care modifică termenul de implementare.

Proiectul a fost aprobat cu 244 de voturi „pentru”, iar noul sistem va intra în vigoare la 1 octombrie 2026, în loc de 1 iulie 2026, așa cum era prevăzut anterior. Actul normativ urmează să fie trimis președintelui României pentru promulgare.

De ce a fost amânată implementarea

Potrivit inițiatorilor, amânarea este necesară pentru finalizarea testelor tehnice și operaționale ale platformei informatice care va gestiona noul sistem de taxare.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) urmează să primească versiunea de test a platformei în cursul lunii iunie, iar specialiștii trebuie să verifice funcționarea acesteia în condiții reale de trafic, securitatea cibernetică și integrarea cu bazele de date ale Registrului Auto Român și ale Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației.

Președintele Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților, Lucian Bode, a explicat că fără această amânare exista riscul apariției unor blocaje majore în activitatea CNAIR.

Ce se întâmplă cu rovinietele deja cumpărate

Pentru a evita problemele administrative și solicitările de rambursare, Parlamentul a decis ca toate rovinietele achiziționate înainte de 1 octombrie 2026 să rămână valabile până la data expirării înscrise pe document.

Măsura îi vizează în special pe șoferii care utilizează vehicule ce vor continua să fie taxate prin sistemul actual bazat pe perioade de timp.

Cine va plăti în funcție de kilometrii parcurși

Noul sistem TollRo va schimba modul de taxare doar pentru vehiculele grele de transport marfă.

Autoturismele, autobuzele și vehiculele comerciale cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone vor continua să utilizeze rovinieta clasică, achitată pentru perioade determinate de timp.

În schimb, camioanele și vehiculele de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone vor fi taxate în funcție de distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi.

Tariful va fi calculat în funcție de numărul kilometrilor parcurși, dar și de costurile externe generate de poluare, în funcție de norma Euro a fiecărui vehicul.

Singura excepție o reprezintă sectoarele de drum aflate în intravilanul localităților, unde taxa nu se va aplica.

Sistemul va funcționa complet digital

Colectarea taxelor se va realiza prin intermediul Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR), care va permite monitorizarea și taxarea automată a vehiculelor vizate.

Pe termen lung, autoritățile urmăresc integrarea sistemului românesc în Serviciul European de Taxare Rutieră Electronică, astfel încât transportatorii să poată utiliza aceleași dispozitive și conturi în mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit estimărilor, interoperabilitatea completă cu sistemele europene ar putea deveni funcțională în prima parte a anului 2027.

Miza financiară a reformei

Autoritățile susțin că introducerea TollRo este esențială pentru creșterea veniturilor destinate întreținerii infrastructurii rutiere.

În prezent, încasările provenite din rovinietă acoperă aproximativ 30% din costurile necesare pentru întreținerea și repararea drumurilor. Prin taxarea la kilometru a transportului greu de marfă, statul estimează că gradul de acoperire al acestor cheltuieli ar putea crește până la aproximativ 70%.

Noua amânare oferă CNAIR încă trei luni pentru finalizarea testelor și pregătirea sistemului care va marca cea mai importantă schimbare a taxării rutiere din România din ultimii ani.