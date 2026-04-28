Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Ponta, la Interviurile Adevărul

SAFE România: pachet de 8,3 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură

România avansează într-unul dintre cele mai ample programe de investiții strategice din ultimii ani, odată cu analiza în Parlament a unui prim pachet SAFE în valoare de 8,33 miliarde de euro. Proiectele vizează modernizarea Armatei, infrastructura și securitatea națională, într-un context european marcat de finanțare pe termen lung, dobânzi reduse și condiționări stricte de cooperare industrială.

SAFE România: pachet de 8,3 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură.

Parlamentul României, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională, analizează în aprilie 2026 primul pachet de proiecte coordonate de Ministerul Apărării Naționale (MApN) în cadrul programului SAFE România. Valoarea acestui pachet se ridică la 8,33 miliarde de euro, parte dintr-o alocare totală de 16,68 miliarde de euro destinată României, care se află pe locul al doilea după Polonia în acest mecanism european. În total, la nivel național au fost aprobate 35 de programe, dintre care 21 sunt derulate prin MApN, conform HCSAT 138/2025.

Din suma totală, aproximativ 9,6 miliarde de euro sunt destinate modernizării înzestrării Armatei României, 4,2 miliarde de euro sunt alocate Ministerului Transporturilor pentru proiecte de infrastructură, inclusiv Autostrada Moldovei pe un tronson de 222 km, iar 2,8 miliarde de euro revin MAI, SRI și altor structuri din sistemul național de apărare și securitate. Gradul mediu de localizare industrială în România este estimat la aproximativ 50%.

Programul SAFE vine cu condiții financiare favorabile: maturitate de până la 45 de ani, perioadă de grație de 10 ani și o dobândă maximă de 3%, stabilită în contextul ratingului AAA al Comisiei Europene.

România, al doilea beneficiar din UE în programul SAFE

România beneficiază de o alocare totală de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, situându-se pe locul al doilea după Polonia. În total, la nivel național au fost aprobate 35 de programe, dintre care 21 sunt gestionate de Ministerul Apărării Naționale.

Primul pachet supus aprobării Parlamentului, în valoare de 8,33 miliarde de euro, include proiecte majore de înzestrare militară și investiții conexe în infrastructură și securitate.

Bani împărțiți între apărare, infrastructură și securitate internă

Din totalul alocării, 9,6 miliarde de euro sunt direcționate către modernizarea Armatei României, 4,2 miliarde de euro către Ministerul Transporturilor, inclusiv proiectul Autostrada Moldovei pe un tronson de 222 de kilometri, iar 2,8 miliarde de euro către MAI, SRI și alte structuri din sistemul național de securitate.

Executivul mizează pe un grad mediu de localizare industrială de aproximativ 50%, ceea ce înseamnă că o parte semnificativă a producției și mentenanței va fi realizată în România.

Rambursare din 2035

Programul SAFE vine cu condiții de finanțare considerate favorabile la nivel european: maturitate de până la 45 de ani, perioadă de grație de 10 ani și dobândă maximă de 3%, în contextul ratingului AAA al Comisiei Europene.

Ministrul Apărării acuză firmele că au umflat prețul cu 30% în programul SAFE: „Nu vom negocia cu mâinile întoarse la spate”

Rambursarea efectivă a împrumutului este programată să înceapă în 2035, în timp ce termenul-limită pentru semnarea contractelor individuale este stabilit pentru 31 mai 2026.

Investiții majore în echipamente militare: Germania și Franța, parteneri cheie

Unul dintre pilonii principali ai pachetului este cooperarea industrială cu Germania, prin Rheinmetall AG. Contractul, în valoare de 5,69 miliarde de euro, include vehicule blindate Lynx IFV, sisteme antiaeriene, nave de patrulare și muniție de calibru 35 mm. Economiile obținute în urma negocierilor se ridică la aproximativ 820 de milioane de euro.

Proiectele implică și o componentă semnificativă de producție locală, prin Automecanica Mediaș, Șantierul Naval Mangalia și noi facilități industriale dedicate producției de muniție, cu un grad de localizare de până la 100% în anumite segmente.

În paralel, România derulează un parteneriat strategic cu Franța, prin Airbus și Thales, în valoare de peste un miliard de euro. Acesta include elicoptere H225M Caracal, sisteme de comandă și control și radare militare, cu implicarea industriei locale din Brașov și București.

NFPPAP: achiziții accelerate în regim de criză

Achizițiile din cadrul SAFE sunt realizate prin procedura de negociere fără publicare prealabilă (NFPPAP), un mecanism european utilizat în situații de criză și deja aplicat în mai multe state membre, inclusiv Germania, Franța, Italia și Polonia.

Avertismentul ministrului Apărării în legătură cu implementarea programului SAFE. Există riscul ca nu toate proiectele să mai poată fi contractate

Procedura permite accelerarea contractelor și adaptarea rapidă la cerințele de securitate, cu condiția respectării strictelor reguli europene privind eligibilitatea companiilor și controlul asupra lanțului de producție.

O economie de apărare în reconstrucție

Pe lângă componenta militară, programul SAFE este conceput ca un instrument de relansare industrială. Proiectele includ transfer de tehnologie, producție locală și dezvoltarea unor centre de mentenanță și instruire în România, în special la Mediaș, Mangalia, Brașov și București.

Autoritățile mizează pe efecte economice indirecte semnificative, inclusiv revitalizarea industriei de apărare și crearea unor capacități de export în anumite segmente de producție.

Cel mai amplu program de modernizare militară din ultimele decenii

Cu investiții de peste 8 miliarde de euro în prima etapă, SAFE România reprezintă unul dintre cele mai mari programe de modernizare militară și industrială din ultimele decenii.

Implementarea depinde însă de respectarea unui calendar strict, în care termenul-limită de 31 mai 2026 devine critic pentru semnarea contractelor și activarea finanțării europene.

După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
S-a declanșat MISIUNEA: „Susțin Bolojan!” Zeci de pagini și grupuri au apărut peste noapte. Conturi de boți, dedicate lui Bolojan
gandul.ro
image
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
mediafax.ro
image
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer! Clubul de top care plătește 20 de milioane de euro pentru român
fanatik.ro
image
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
observatornews.ro
image
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
cancan.ro
image
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
playtech.ro
image
Cele trei cuvinte pe care miliardarul Elon Musk i le-a spus Nadiei Comăneci. ”Toată lumea vorbește despre asta”
fanatik.ro
image
Joc de rol: Ce ar face Băsescu sau Iohannis, în locul lui Nicușor Dan, la negocierea cu partidele, pentru a rezolva criza guvernamentală: ”Cred că ne dă istoria oarecare răspunsuri”
ziare.com
image
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj izbucnit
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Incident violent într-un avion Wizz Air în timpul zborului! O femeie, agresată de o mamă cu doi copii după o ceartă. Poliția a intervenit la aterizare
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Povestea fascinantă a bărbatului „perfect normal” care a torturat și ucis 30 de femei în patru ani. Ce a spus înainte să fie executat: „Transmiteți dragostea mea”
click.ro
image
Cele 5 zodii afectate de luna plină în Scorpion de vineri. Nimic nu va mai fi la fel în viețile lor după vacanța de 1 Mai
click.ro
image
Prima demisie din PSD după alianța cu AUR: „Viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”
click.ro
Charles, Camilla, Trump SUA 2026, Profimedia (4) jpg
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
