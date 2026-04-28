SAFE România: pachet de 8,3 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură

România avansează într-unul dintre cele mai ample programe de investiții strategice din ultimii ani, odată cu analiza în Parlament a unui prim pachet SAFE în valoare de 8,33 miliarde de euro. Proiectele vizează modernizarea Armatei, infrastructura și securitatea națională, într-un context european marcat de finanțare pe termen lung, dobânzi reduse și condiționări stricte de cooperare industrială.

Parlamentul României, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională, analizează în aprilie 2026 primul pachet de proiecte coordonate de Ministerul Apărării Naționale (MApN) în cadrul programului SAFE România. Valoarea acestui pachet se ridică la 8,33 miliarde de euro, parte dintr-o alocare totală de 16,68 miliarde de euro destinată României, care se află pe locul al doilea după Polonia în acest mecanism european. În total, la nivel național au fost aprobate 35 de programe, dintre care 21 sunt derulate prin MApN, conform HCSAT 138/2025.

Din suma totală, aproximativ 9,6 miliarde de euro sunt destinate modernizării înzestrării Armatei României, 4,2 miliarde de euro sunt alocate Ministerului Transporturilor pentru proiecte de infrastructură, inclusiv Autostrada Moldovei pe un tronson de 222 km, iar 2,8 miliarde de euro revin MAI, SRI și altor structuri din sistemul național de apărare și securitate. Gradul mediu de localizare industrială în România este estimat la aproximativ 50%.

Programul SAFE vine cu condiții financiare favorabile: maturitate de până la 45 de ani, perioadă de grație de 10 ani și o dobândă maximă de 3%, stabilită în contextul ratingului AAA al Comisiei Europene.

România, al doilea beneficiar din UE în programul SAFE

România beneficiază de o alocare totală de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, situându-se pe locul al doilea după Polonia. În total, la nivel național au fost aprobate 35 de programe, dintre care 21 sunt gestionate de Ministerul Apărării Naționale.

Primul pachet supus aprobării Parlamentului, în valoare de 8,33 miliarde de euro, include proiecte majore de înzestrare militară și investiții conexe în infrastructură și securitate.

Bani împărțiți între apărare, infrastructură și securitate internă

Din totalul alocării, 9,6 miliarde de euro sunt direcționate către modernizarea Armatei României, 4,2 miliarde de euro către Ministerul Transporturilor, inclusiv proiectul Autostrada Moldovei pe un tronson de 222 de kilometri, iar 2,8 miliarde de euro către MAI, SRI și alte structuri din sistemul național de securitate.

Executivul mizează pe un grad mediu de localizare industrială de aproximativ 50%, ceea ce înseamnă că o parte semnificativă a producției și mentenanței va fi realizată în România.

Rambursare din 2035

Programul SAFE vine cu condiții de finanțare considerate favorabile la nivel european: maturitate de până la 45 de ani, perioadă de grație de 10 ani și dobândă maximă de 3%, în contextul ratingului AAA al Comisiei Europene.

Rambursarea efectivă a împrumutului este programată să înceapă în 2035, în timp ce termenul-limită pentru semnarea contractelor individuale este stabilit pentru 31 mai 2026.

Investiții majore în echipamente militare: Germania și Franța, parteneri cheie

Unul dintre pilonii principali ai pachetului este cooperarea industrială cu Germania, prin Rheinmetall AG. Contractul, în valoare de 5,69 miliarde de euro, include vehicule blindate Lynx IFV, sisteme antiaeriene, nave de patrulare și muniție de calibru 35 mm. Economiile obținute în urma negocierilor se ridică la aproximativ 820 de milioane de euro.

Proiectele implică și o componentă semnificativă de producție locală, prin Automecanica Mediaș, Șantierul Naval Mangalia și noi facilități industriale dedicate producției de muniție, cu un grad de localizare de până la 100% în anumite segmente.

În paralel, România derulează un parteneriat strategic cu Franța, prin Airbus și Thales, în valoare de peste un miliard de euro. Acesta include elicoptere H225M Caracal, sisteme de comandă și control și radare militare, cu implicarea industriei locale din Brașov și București.

NFPPAP: achiziții accelerate în regim de criză

Achizițiile din cadrul SAFE sunt realizate prin procedura de negociere fără publicare prealabilă (NFPPAP), un mecanism european utilizat în situații de criză și deja aplicat în mai multe state membre, inclusiv Germania, Franța, Italia și Polonia.

Procedura permite accelerarea contractelor și adaptarea rapidă la cerințele de securitate, cu condiția respectării strictelor reguli europene privind eligibilitatea companiilor și controlul asupra lanțului de producție.

O economie de apărare în reconstrucție

Pe lângă componenta militară, programul SAFE este conceput ca un instrument de relansare industrială. Proiectele includ transfer de tehnologie, producție locală și dezvoltarea unor centre de mentenanță și instruire în România, în special la Mediaș, Mangalia, Brașov și București.

Autoritățile mizează pe efecte economice indirecte semnificative, inclusiv revitalizarea industriei de apărare și crearea unor capacități de export în anumite segmente de producție.

Cel mai amplu program de modernizare militară din ultimele decenii

Cu investiții de peste 8 miliarde de euro în prima etapă, SAFE România reprezintă unul dintre cele mai mari programe de modernizare militară și industrială din ultimele decenii.

Implementarea depinde însă de respectarea unui calendar strict, în care termenul-limită de 31 mai 2026 devine critic pentru semnarea contractelor și activarea finanțării europene.