România, a doua ţară din lume cu acces în timp real la platforma americană care oferă „peste 1.600 de soluții anti-dronă”

Radu Miruță, ministrul Apărării a semnat luni, 27 aprilie, alături de Daniel P. Driscoll, Secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, o scrisoare de intenție pentru cooperarea în domeniul dronelor și al sistemelor anti-dronă. Cooperarea cu Armata SUA reprezintă un pilon esențial al securității regionale, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Întâlnirea cu delegația americană condusă de Daniel P. Driscoll. FOTO FB Radu Miruță
Ministrul Apărării Naționale a primit luni, 27 aprilie, la sediul instituției, vizita unei delegații americane conduse de Daniel P. Driscoll, Secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii. Cu acest prilej, a fost semnată o scrisoare de intenție privind colaborarea în domeniul vehiculelor aeriene fără pilot (UAS) și al sistemelor de contracarare ale acestora (C-UAS).

„România devine a doua țară din lume, după Marea Britanie, cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace - un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1.600 de soluții anti-dronă și scurtează semnificativ timpul de reacție și achiziție”, a explicat ministrul, într-o postare pe Facebook.

Radu Miruță a explicat că „pe Flancul Estic, timpul face diferența”:

„Iar noi alegem să fim pregătiți. Chiar și într-un context economic dificil, am crescut bugetul pentru apărare. Si le mai mulțumesc încă o dată cetățenilor pentru ca înțeleg de ce este important sa investim in aceasta direcție, pentru că securitatea nu este negociabilă! Parteneriatul cu Statele Unite nu este doar un simbol. Este o garanție reală de securitate. Iar România nu este doar un beneficiar de securitate. Este un partener serios, care contribuie, livrează și oferă predictibilitate”.

„Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne fundamental pentru adaptarea rapidă la noile provocări de securitate”  

Programul vizitei a inclus și o întrevedere cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care a evidențiat importanța cooperării cu Statele Unite ale Americii pentru securitatea regională și consolidarea Flancului Estic.

„Cooperarea cu Armata Statelor Unite ale Americii reprezintă un pilon esențial al securității regionale, iar dialogul cu Secretarul pentru Forțe Terestre, Daniel P. Driscoll, confirmă angajamentul comun pentru întărirea posturii de apărare pe Flancul Estic. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne fundamental pentru adaptarea rapidă la noile provocări de securitate”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad, potrivit unui comunicat al MApN.

La finalul întrevederii, șeful Statului Major al Apărării și Secretarul Forțelor Terestre ale SUA au reiterat angajamentul comun pentru identificarea și dezvoltarea de proiecte bilaterale, atât în domeniul capabilităților militare, cât și în cel al instruirii și exercițiilor. Aceste demersuri sunt esențiale pentru creșterea capacității de reacție și a interoperabilității între forțele armate

„De asemenea, părțile au convenit aprofundarea dialogului aplicat în vederea susținerii priorităților comune, inclusiv în pregătirea Summitului NATO de la Ankara, programat în luna iulie”, se mai arată în comunicatul MApN.

Ce este Counter-UAS Marketplace

Platforma Counter-UAS Marketplace este o inițiativă americană, concepută ca un instrument digital care permite identificarea și achiziția rapidă de soluții anti-dronă adaptate cerințelor operaționale.

Aceasta oferă acces la un catalog extins, aflat în continuă actualizare, ce include peste 1.600 de echipamente și sisteme, contribuind la eficientizarea proceselor de achiziție prin reducerea duratei procedurilor tradiționale de contractare din domeniul apărării.

Amintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o dronă rusească s-a prăbușit în municipiul Galați, avariind o casă și un stâlp de electricitate.

