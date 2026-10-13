România primește o nouă aeronavă Hercules, cadou de la SUA

Forţele Aeriene Române vor primi gratuit de la guvernul SUA o aeronavă de transport C-130H Hercules.

Aeronavă C-130 Hercules Foto: MApN

Miercuri, 14 octombrie, de la ora 10.00, în Baza 90 Transport Aerian Otopeni va avea loc ceremonia de predare-primire a unei aeronave C-130H Hercules, transferată cu titlu gratuit Forțelor Aeriene Române de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Programul Excess Defense Articles (EDA).

La eveniment vor participa ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg.

„Evenimentul pune în valoare cei aproape 30 de ani de Parteneriat Strategic dintre România și SUA, demonstrând rezultatele sale concrete în domeniul apărării”, anunță într-un comunicat MApN.

C-130H Hercules este o aeronavă de transport versatilă și fiabilă, care poate îndeplini o varietate de misiuni precum transportul aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastre, au notat reprezentanții Ministerului român al Apărării.

În trecut, alte aeronave Hercules au întrat în dotarea Forțelor Aeriene Române, prin așa-numita categorie „Excess Defense Articles (EDA)” - echipamente militare în exces ale SUA.