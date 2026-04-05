Controverse privind resturile unui C-130 Hercules: SUA spun că şi-au distrus propriul avion, în timp ce Teheranul susține că l-a doborât

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu resturile unui avion militar american C‑130 Hercules, doborât chiar de forțele SUA în cadrul operațiunii de salvare a pilotului unui F‑15 lovit în Iran.

Sursă video: X

Resturile unui avion militar american C-130 „Hercules” au apărut duminică, 5 aprilie, pe rețelele sociale, la scurt timp după confirmarea operațiunii spectaculoase prin care pilotul american doborât în Iran a fost recuperat de forțele speciale. Aeronava, folosită în misiunea de salvare, a fost distrusă chiar de trupele SUA pentru a împiedica preluarea ei de către iranieni.

Imaginile arată bucăți din fuselajul avionului de transport, risipite pe pământul arid al regiunii montane în care s-a desfășurat operațiunea. Potrivit informațiilor oficiale, trupele americane au luat decizia radicală de a arunca în aer aeronava, astfel încât tehnologia și echipamentele de la bord să nu ajungă în posesia autorităților iraniene, care încercau în paralel să captureze pilotul american catapultat dintr-un F-15 doborât.

Într-o declarație publică, Donald Trump a anunțat că misiunea reușită de recuperare a pilotului este a doua operațiune de acest fel desfășurată de SUA în ultimele zile. Prima, „o altă operațiune de succes de recuperare a unui alt pilot curajos”, nu fusese anunțată public „pentru a nu pune în pericol a doua operațiune de salvare”, a mai declarat preşedintele american.

Deocamdată, nu există detalii complete despre circumstanțele care au dus la distrugerea avionului Hercules.

Iranul susține că a doborât mai multe aeronave americane

În același timp, Gardienii Revoluției Islamice au transmis că, în timpul operațiunii de căutare a pilotului, au distrus mai multe „obiecte aeriene inamice”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al comandamentului Khatam al-Anbiya, printre acestea s-ar afla chiar un C-130 american și două elicoptere Black Hawk.

Niciuna dintre aceste afirmații nu a fost confirmată de Pentagon.

Misiunea de recuperare a pilotului ar fi fost, potrivit unui analist militar, „extrem de periculoasă”, având loc într-un teren muntos, izolat, în timp ce forțele iraniene ofereau recompensă pentru capturarea aviatorului american.

Practic, după ce s-a catapultat, ofițerul s-a ascuns peste 24 de ore într-o zonă greu accesibilă, la un moment dat urcând pe o creastă de 2.100 de metri pentru a evita capturarea, locația sa rămânând un timp necunoscută chiar şi pentru americani.

În tot acest timp, CIA a declanșat o operațiune de dezinformare menită să inducă în eroare autoritățile iraniene și să le facă să creadă că pilotul fusese deja scos din țară într-un convoi terestru. În realitate, ofițerul a fost găsit abia ulterior, iar datele au fost transmise Pentagonului, care a declanșat faza finală a salvării.

Comandourile SEAL Team 6 au fost cele care au efectuat extracția, într-o misiune ce ar fi implicat zeci de aeronave și sute de militari din forțele speciale.