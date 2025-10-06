search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
România preia din 2026 Preşedinţia-în-Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene, anunță MAE. Ce priorități și-a stabilit

Publicat:

Ministerul de Externe a anunțat luni, 6 octombrie, că România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE). Pe durata acestui mandat, România își propune, printre altele, să contribuie la accelerarea procesului de integrare europeană a țărilor candidate.

România preia șefia Inițiativei Central Europene (ICE)/FOTO: MAE
„În cadrul reuniunii ministeriale informale a Iniţiativei Central Europene (ICE) de la New York, din marja Adunării Generale a ONU, ministrul român al afacerilor externe Oana Ţoiu a confirmat disponibilitatea României de a prelua Preşedinţia-în-Exerciţiu a ICE începând cu 1 ianuarie 2026, conform principiului rotaţiei care reglementează ordinea preşedinţiilor”, anunţă, luni, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, „acest demers reconfirmă interesul prioritar acordat de România cooperării regionale, relaţiilor de bună vecinătate şi procesului de aderare europeană a statelor candidate, atât a celor din vecinătatea estică, Republica Moldova şi Ucraina, cât şi a partenerilor din Balcanii de Vest”.

MAE anunţă că, pe durata mandatului, România îşi propune să contribuie prioritar la accelerarea procesului de integrare europeană a candidaţilor, la dinamizarea cooperării regionale cu accent pe conectivitate - energetică, de transport şi digitală - intensificarea dialogului politic între participanţi şi a cooperării în plan economic.

De asemenea, România va acţiona pentru îmbunătăţirea rezilienţei regiunii în contextul geopolitic actual, marcat inclusiv de intensificarea ameninţărilor şi atacurilor hibride”, au transmis oficialii MAE.

România îi va succeda Serbiei şi va exercita acest mandat până la 31 decembrie 2026.

ICE este un format de cooperare regională, care reuneşte 9 state membre UE - Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria - şi 7 state care nu fac parte din UE - Albania, Bosnia şi Herţegovina, R. Macedonia de Nord, R. Moldova, Muntenegru, Serbia şi Ucraina.

Funcţionarea structurii este sprijinită de un secretariat cu sediul la Trieste (Italia) şi este condus de un secretar general.

Obiectivele strategice ale ICE sunt: facilitarea creării unei Europe unite, prin constituirea unui spaţiu de convergenţă a valorilor fundamentale cât mai extins la nivelul continentului; axarea cooperării pe transferul de expertiză şi întărirea capacităţilor statelor membre mai puţin dezvoltate.

România a exercitat o singură dată Preşedinţia ICE, în 2009, an în care ICE a aniversat 20 de ani de existenţă.

