Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
Republica Moldova este conectată la SEPA: plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în UE

Publicat:

Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, arată un comunicat al Băncii Naționale a Moldovei, preluat de Radio Chișinău.

FOTO:X @BNM_oficial
FOTO:X @BNM_oficial

„Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric pentru sistemul financiar național și confirmă parcursul european al țării. Această realizare elimină barierele administrative și aduce standarde europene directe în viața de zi cu zi a oamenilor și afacerilor din Republica Moldova”, subliniază doamna Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, instituția care a coordonat și implementat procesul de aderare la SEPA.

Aderarea Republicii Moldova la SEPA aduce beneficii imediate și tangibile pentru cetățeni, diaspora, companii și întreaga economie.

Pentru cetățeni și familiile din diaspora, transferurile în euro devin mai rapide, sigure și la costuri mult mai mici, uneori chiar și cu comision zero, în funcție de serviciile băncilor participante. Dacă anterior un transfer internațional putea costa între 20 și 200 de euro, acum acesta va fi procesat la aceleași standarde și tarife ca în Uniunea Europeană, cu doar câțiva euro sau chiar gratuit. Astfel, remiterile vor ajunge acasă mai repede și cu mai puține costuri, ceea ce înseamnă mai mulți bani direct în bugetul fiecărui consumator.

Pentru mediul de afaceri, SEPA elimină barierele administrative și aduce companiile moldovenești la nivel de egalitate cu cele europene. Peste 60% din exporturile Republicii Moldova sunt orientate spre UE, iar costurile reduse de tranzacționare sporesc competitivitatea și facilitează comerțul și investițiile. Statisticile arată că în 2024 s-au realizat aproximativ 830.000 de tranzacții în euro între Moldova și țările SEPA cu o valoare totală de 11,8 miliarde de euro, adică zilnic peste 3.200 de plăți în valoare de 45 milioane de euro. De acum, aceste fluxuri financiare vor fi gestionate mult mai eficient, la costuri reduse, direct prin sistemul SEPA.

La nivel macroeconomic, integrarea în SEPA generează economii directe estimate la circa 20 de milioane de euro, resurse care rămân în economie pentru investiții, dezvoltarea afacerilor și locuri de muncă. Totodată, aderarea transmite un semnal puternic de stabilitate și credibilitate partenerilor internaționali și investitorilor.

Opt bănci din Republica Moldova, deja parte din SEPA

În prezent, opt bănci comerciale din Republica Moldova au obținut statutul de Participant SEPA și pot procesa plăți în euro la aceleași standarde ca în Uniunea Europeană. Aceasta garantează transferuri mai rapide, mai sigure și la costuri reduse, în conformitate cu regulile sistemului european de plăți.

Banca Națională a Moldovei subliniază că fiecare client trebuie să consulte banca la care este deservit pentru a afla condițiile de transferuri prin SEPA, inclusiv tarifele și tipurile de servicii disponibile (plăți standard sau plăți instant).

Procesul de aderare a fost coordonat de BNM împreună cu Asociația Băncilor din Moldova, în calitate de NASO – Organizație Națională de Suport pentru Aderare.

Procesul de extindere continuă, iar în perioada următoare și alți prestatori de servicii de plată, inclusiv operatori nebancari, pot deveni participanți SEPA, contribuind la modernizarea pieței locale de plăți.

Republica Moldova

