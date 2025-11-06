Orașul-fortăreață Pokrovsk, nod important fortificat ucrainean și esențial pentru rezistența trupelor Kievului, se află într-o situație extrem de grea. Fost șef în cadrul Direcției Informații Militare din România, generalul (r) Adriean Pribeag explică efectele în lanț dezastruoase pe care le-ar antrena căderea acestui bastion al libertății ucrainene.

Potrivit unor informații de ultimă oră, rușii au pătruns în oraș, iar anumite surse susțin că aceștia au cucerit între 25% și 80% din oraș. Potrivit Reuters, trupele ucrainene care apără orașul fortificat au transmis un mesaj afirmând că nu mai pot opri cu dronele înaintarea rușilor. Ei au cerut întăriri, arme și muniție și susțin că ar fi nevoie de mult mai mulți soldați pentru a-i putea opri pe ruși.

În același timp, rușii susțin de mai multe zile că au încercuit deja trupele ucrainene și le-au cerut să se predea. Oficial, ucrainenii neagă că trupele lor ar fi fost încercuite și susțin că ar fi întărit unitățile din oraș, lucru contrazis, potrivit sursei citate, chiar de apărătorii Pokrovskului, care cer cu disperare întăriri.

Situația critică în care se află Pokrovsk, unul dintre ultimele orașe-redută aflate în calea Rusiei și cel mai puternic fortificat, este ilustrată de faptul că tot mai mulți experți ucraineni cer imperios retragerea trupelor de acolo, pentru a cruța viețile militarilor și pentru ca aceștia să se poată reorganiza ulterior pe o nouă linie de apărare. Situația este cu atât mai gravă cu cât, dacă va pierde Pokrovsk, Ucraina va pierde sute dintre cei luptătorii săi de elită. Fondatorul organizației ucrainene Come Back Alive, Vitali Deineha, spune că trupele care apără orașul ar trebui retrase din oraș pentru a evita pierderi inutile și o prăbușire a frontului. „Dacă nu se semnează curând un ordin de retragere din Pokrovsk și Mirnograd, riscăm să pierdem nu doar zeci de soldați, ci sute dintre cei mai experimentați parașutiști și pușcași marini”, a spus acesta.

Pentru o analiză atât de complicată, „Adevărul” apelează la expertiza unui general român cu experiență în serviciile de intelligence militar. Generalul în rezervă Adriean Pârlog a fost adjunct al Direcției Informații Militare din România și Ataşat al Apărării, Militar, Aero şi Naval în Regatul Norvegiei, iar experiența și-a desăvârșit-o la instituții de studii superioare de cel mai înalt nivel precum Naval Postgraduate School, Monterey, California (SUA), Centre for Defence Studies and King’ s College London (Marea Britanie) și celebra Harvard University/John F.Kennedy School of Government, Boston (SUA).

De ce e atât de special Pokrovsk

În analiza sa, generalul se bazează cu precădere pe informațiile publice provenite din partea ucraineană, dar și din alte surse independente. Situația este mai mult decât complicată, consideră el, iar totul ține de un fir de ață, mai ales că deja unele din orașele-fortăreață ale Ucrainei au căzut, așa cum a fost cazul Mariupol, Bahmut și Avdiivka.

„Există o serie de localități la zona aceea de contact între ruși și ucrainieni care fac parte dintr-o așa-numită centură a stronghold-urilor, a punctelor întărite de unde să fie proiectată rezistența ucrainenilor, din ce știu eu, în relația lor de opoziție la ofensiva Rusiei începută în februarie. De fapt, e vorba de Bahmut, Pokrovsk sau Pakrovsk, cum zic unii, Kupiansk și Ceasiv Iar. Sunt celebre locurile unde ucrainenii și-au construit aceste puncte de rezistență, care în esență erau locuri de asigurare materială a luptătorilor din linia de front propriu-zisă după 2014. Pokrovsk, acum, este un element de extrem de mare importanță printre aceste orașe care au fost proiectate să adăpostească entitățile de logistică și punctele de concentrare în vederea distribuirii resurselor spre liniile de contact dinspre Est”, spune generalul.

Pokrovsk are un statut special printre toate aceste orașe fortificate, iar căderea sa ar fi sinonimă cu o problemă uriașă pentru ucraineni. Pornind de la întrebarea ce are Pokrovsk în plus față de alte localități din zonă, generalul Adriean Pârlog explică faptul că acest oraș este practic cel mai puternic fortificat, iar situarea sa pe o zonă mai înaltă îi oferea statutul de principala fortificație din întreaga zonă.

Aproape imposibil de suplinit o pierdere ca asta

„Ceea ce se întâmplă acum în localitatea asta, Pokrovsk este expresia unei forme mai mult decât supraîndârjite de opoziție a ucrainienilor, o apărare eroică în fața rușilor. Este o localitate care avea câteva zeci de mii de locuitori bune la începutul confruntărilor din februarie-martie 2022. Și cel mai important, este o localitate situată pe o înălțime naturală care permite supravegherea fizică a zonelor de stânga-dreapta sau sud-nord-est, fiind mai înaltă, și în plus avea foarte puternice construcții betonate. Adică un loc ideal pentru realizarea unor locuri de concentrare numerică a viitorilor luptători ce urmau să fie trimiși în liniile din față către Estul Ucrainei. Și e de asemenea recunoscut faptul că în zona asta se puteau organiza locuri de depozitare materiale, de logistică militară, echipamente, se putea organiza adăposturi, rușii fiind experți în consolidarea localităților de tip dual use, cetăți de muncă și de apărare, după un concept folosit în toată fosta Uniune Sovietică. Totodată, era locul unde erau, alături de Sankt Petersburg, Moscova, Kiev și Harkov printre locurile unde se pregăteau cei mai buni specialiști ingineri pe care fosta Uniune Sovietică îi putea scoate pe piața muncii sovietelor”, adaugă generalul Pârlog.

Practic, căderea Pokrovsk ar însemna pentru Ucraina o problemă uriașă și ar îngreuna și mai mult eforturile de apărare în fața invadatorilor ruși.

„Problema cea mare este că nu mai există posibilitatea reorganizării unor baze dintre acestea logistice, puncte de concentrare pentru resursa umană și puncte pretabile a fi transformate în depozite pentru echipamente de luptă și echipamente logistice, cele care asigură supraviețuirea entităților luptătoare, dislocate și orientate către Estul Ucrainei”, punctează generalul Adriean Pârlog.

Căderea Pokrovsk le-ar da direcții noi de atac rușilor

Și asta nu este tot. Căderea Pokrovsk ar deschide noi perspective trupelor rusești, care ar avea posibilitatea să atace mult mai ușor nu doar celelalte orașe din regiune care nu au căzut în mâinile lor, dar le-ar deschide și perspective noi.

„Cea mai dură proiecție care se întrevede, dacă Pokrovsk pică, ar fi că se deschide acolo un trident potențial de ofensivă dinspre Federația Rusă spre Vestul Ucrainei. O primă direcție ar fi spre Sud-Vest, spre Zaporoje. O direcție ar mai fi spre Vest, spre Dnipropetrovsk, dar și o a altă direcție spre Nord-Vest, spre Harkov-Harkiv. Deci probabil la fel de gravă este intrarea Harkovului ca țintă potențială. Asta e marea, uriașa problemă de perspectivă, după părerea mea și a multor, a foarte multor analiști”, mai arată generalul Adriean Pârlog.

Importanța Pokrovsk este demonstrată și de faptul că aici se află mii de soldați ucraineni bine pregătiți, inclusiv trupe de elită ucrainene, în timp ce rușii au trimis și ei unele dintre cele mai bune trupe și încearcă să încercuiască zona, pentru a-i prinde într-un clește pe apărători. Ucrainenii au încercat câteva contraatacuri, însă până acum nu au reușit să-i respingă pe atacatori.

„Sunt niște tentative de zădărnicire a materializării acestui efort centrat pe Pokrovsk de către forțele militare ruse, numai și numai cu scopul de a recăpăta controlul acestei localități. Ea avea vreo 40.000-50.000, de locuitori, iar în acest moment se pare că ar fi sub 7.000 de cetățeni, între ghilimele cetățeni, care au preferat să rămână în localitate. În realitate, aceștia sunt toți luptători. Mă rog, detractorii efortului de apărare al Ucrainei spun că printre acești mulți cetățeni sunt și luptători voluntari din alte țări care sprijină Ucraina. Ei bine, în ideea aceasta au avut loc în ultimele săptămâni numeroase tentative de tip contraofensivă, contraatac, cu scopul de a relua controlul asupra localității, totul ca să poată fi refăcută linia aceasta de ultimă speranță defensivă majoră consistentă a luptătorilor ucraineni”, explică generalul.

Iadul din Pokrovsk

Toate aceste tentative de a se elibera din cleștele rușilor au costat scump ambele combatante. Rușii sunt însă avantajați de faptul că reușesc să-și acopere mai ușor pierderile, având o resursă umană și materială mult superioară.

„Toate aceste acțiuni ale ucrainenilor au fost extrem de costisitoare din punctul de vedere al resursei umane implicate de Ucraina, dar și din punctul de vedere al resursei umane implicate de Federația Rusă. Avantajul este evident de partea Moscovei, sunt mult mai numeroși, lumea vorbește că Federația Rusă încă are suficientă rezervă de forță umană să o aloce operațiilor ofensive în zona aceasta a vestului Dombasului. Problema și întrebarea care se pune ce resurse reale de opoziție majoră mai are și Ucraina. Dar dacă au ajuns la acțiuni care periclitează integritatea numerică a celei mai calificate forțe de luptă, numite forțele speciale ale direcției principale de informații militare a Ucrainei, lucrurile sunt extrem de delicate, pentru că ei sunt foarte buni, excepțional de buni acești luptători ucraineni. Problema e că ei sunt totuși puțini din punct de vedere numeric, iar mulți își pot găsi sfârșitul acolo. Sunt luptători excepționali, dar riscă să fie prinși într-o capcană a morții, dacă nu vor primi ajutor la timp”, susține generalul.

O altă veste proastă ar fi că ucrainenii nu mai reușesc să aibă același succes în luptele cu drone.

„Ce se mai întâmplă în zona aceasta este, după părerea mea, un vârf al nou apărutei forme de luptă a războiului modern numit luptă antidrone. Până acum, ucrainenii erau extrem de eficienți cu atacurile, cu drone, mânuite excelent de operatori. Dar același lucru l-au făcut cu timpul și rușii. În plus, rușii au avut o șansă să se adapteze mai rapid cu sistemul de drone ce l-au proiectat, dezvoltat și operaționalizat pe mai multe direcții. Drone telecomandate, radio și foarte interesant este că în zona Pokrovsk au dislocat drone comandate prin fibra optică, care sunt în spațiul de luptă, câteodată și în așteptare de unde le ridică și dezvoltă misiuni de recunoaștere și lovire”, mai spune el.

Din această cauză, ucrainenii sunt mai expuși, iar dronele și bombele rusești au făcut ravagii.

„Ce a determinat tot ceea ce am explicat eu este o creștere a distanței între formațiunile direct luptătoare ucrainene existente pe ceea ce a mai rămas încă neocupat din localitate. Deci a crescut distanța dintre aceste forțe și bazele de aprovizionare materială logistică de luptă, echipamente sanitare, hrană, echipament. Iar sistemul acesta de drone pe care rușii le-au ridicat la rang de armă supremă mai beneficiază în plus de totalitatea superiorității supremației aeriene pe care aviația de luptă rusească le are în zona aceasta. Deci, Ucraina în momentul de față este într-o situație extrem de riscantă datorită debalansării raportului de forțe, mai ales calitativ, dar și cantitativ în sensul apropierii”, este vestea proastă dată de general.

Un dezechilibru tot mai mare

Odată cu căderea Pokrovsk, dacă nu cumva ucrainenii vor reuși totuși prin eroismul lor să reziste, celelalte orașe fortificate ucrainene ar fi mult mai ușor de cucerit de ruși.

„Spuneam că Pokrovsk este pe o zonă înaltă, pe o colină, dar celelalte orașe ucrainene nu au acest avantaj, sunt mai puțin fortificate și sunt mai ușor accesibile operațiunilor militare dezvoltate cu forțe terestre, plus sprijin de aviație și plus sprijin cu noul sistem de drone de toate categoriile. Și sunt mult mai puțin rezistente din punctul de vedere al factorului timp. Resursa umană ucraineană în momentul de față are foarte puține șanse să fie crescută până la un anumit nivel care să echilibreze cel puțin relativ posibilitățile de adăugare luptători pe care Federația Rusă îi mobilizează”, mai afirmă generalul.

O altă veste proastă este că în acest moment Pokrovsk pare să urmeze un tipar deloc favorabil ucrainenilor.

„Vedem un tipar pentru ucraineni, care au pierdut deja multe orașe fortificate puternic. Aici ne putem gândi la căderea Mariupol, continuând cu Bahmut, Avdiivka, Vuhledar și mai recent Ceasiv Iar. Toate au fost asediate de ruși și într-un final au fost cucerite. Acum, vedem că sunt oameni din zona de vârf a Kievului, care fac publică ideea că ar trebui retrase forțele sau să încerce să le dimensioneze crescător și să încerce să treacă la acțiuni de natură contraofensivă pe scară mică, astfel încât să poată să împingă înapoi trupele rusești. Deci situația este foarte, foarte grea”, mai spune el.

În momentul de față, rușii dislocă noi și noi efective de militari, în încercarea de a-i copleși pe luptătorii ucraineni.

„Unii, inclusiv analiști ucraineni, spun că în o proporție de peste 80% orașul ar fi sub controlul rușilor. În zona imediat periferică, rușii dislocă în continuare trupe ca să-i încercuiască pe cei rămași să lupte. Ucrainenii spun că ar mai fi 5.000 de luptători ce le-au rămas operativi, dar rușii estimează că sunt între 8.000 și 10.000 de luptători. Dacă ucrainenii spun că vor rezista, rușii susțin că forțele ucrainene ar urma să cadă într-o inevitabilă încercuire urmată fie de extincția lor, fie prin acceptarea depunerii armelor. Rămâne ca în viitoarele ore și în viitoarele zile, dacă nu săptămâni, fie rușii să cucerească orașul, fie printr-un ultim efort ei să fie respinși de ucraineni. Va fi foarte greu pentru ucraineni”, încheie generalul Adriean Pribeag.

Cine este generalul Adriean Pârlog

Adriean Pârlog este general maior (r) și a fost adjunct al Direcției Informații Militare din România și Ataşat al Apărării, Militar, Aero şi Naval în Regatul Norvegiei.

Este autor a peste 10 comunicări ştiinţifice publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale; 49 articole publicate în reviste de specialitate; 12 proiecte de cercetare-dezvoltare; 24 seturi de lecţii de specialitate; 6 cărţi; 25 aplicaţii sau exerciţii de specialitate complexe. Dintre preocupările științifice putem enumera următoarele titluri de cărți: „Producția de informații”, „Metode şi tehnici de analiza informaţiilor”, „Activitatea de informaţii pentru apărare”. A urmat cursuri ale NATO, Naval Postgraduate School, Monterey, California; Centre for Defence Studies and King’ s College London, Marea Britanie; Harvard University/John F.Kennedy School of Government, Boston. De asemenea, generalul are și un MBA în Economic Informatics and Cybernetics.

În prezent, generalul Adriean Pârlog este președinte al SC Integrated Corporate Security Services SRL (ICSS) și oferă cursuri pentru formare profesională în domeniile informații pentru afaceri și securitate corporativă. Este și profesor asociat la trei universități de top din România. El predă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la Academia de Studii Economice din București și la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.