România găzduiește NATO-Industry Forum 2025. Tema anului: „Reînarmare - Inovare, Accelerare, Susținere”

România va fi, în luna noiembrie 2025, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente strategice ale Alianței Nord-Atlantice. NATO-Industry Forum se va desfășura la București, în perioada 5-6 noiembrie, reunind lideri militari și civili, oficiali internaționali și reprezentanți ai industriei de apărare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, evenimentul NATO-Industry Forum (NIF) este co-organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al Cartierului General al NATO, sub patronajul Secretarului General al Alianței.

Forumul are rolul de a facilita „colaborarea directă și continuă între NATO și industria de apărare”, fiind o platformă esențială pentru discutarea strategiilor de modernizare și inovare în domeniul apărării colective.

Tema ediției 2025: Reînarmarea NATO

Tema din acest an, „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susținere”, reflectă prioritățile Alianței într-un context global marcat de tensiuni și nevoi tot mai mari de modernizare tehnologică.

Evenimentul va reuni directori de companii industriale, lideri civili și militari de rang înalt ai NATO, oficiali naționali, dar și reprezentanți ai altor instituții internaționale.

România, partener de încredere al Alianței

Ministerul Apărării Naționale a subliniat că sprijină organizarea forumului, „reafirmând angajamentul României, în calitate de țară gazdă, de a facilita dialogul strategic dintre Alianță și mediul industrial”.

Prin găzduirea NATO-Industry Forum 2025, România își consolidează rolul de partener activ și de încredere în cadrul Alianței, oferind un spațiu de dezbatere pentru consolidarea capacităților de apărare și inovare militară.