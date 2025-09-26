România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone

România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE, dar vor mai trece încă cel puțin șapte ani până când va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, a declarat agenției Reuters o sursă guvernamentală română.

Sursa citată, vineri, de Reuters, a declarat că România se află în discuții cu Ucraina, a cărei tehnologie pentru drone a fost „testată în luptă pe scară extinsă", pentru a produce drone în cadrul unui proiect finanțat prin inițiativa SAFE a Uniunii Europene de acordare a unor împrumuturi pentru reînarmare, potrivit Agerpres.

Inițiativa este prevăzută cu o finanţare totală de 150 de miliarde de euro, din care statele UE doritoare, dar şi state terțe eligibile, vor contracta împrumuturi pentru proiecte militare.

„Avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană, dar nimeni nu le are",

Cea mai mare sumă împrumutată din acest total, respectiv 43,7 miliarde de euro, va reveni Poloniei, urmată de România, care va contracta împrumuturi de 16,7 miliarde de euro. Pentru ca un proiect să poată beneficia de împrumuturile SAFE, 65% din valoarea sa trebuie contractată cu companii din statele UE, din Spațiul Economic European sau Ucraina.

„Avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană, dar nimeni nu le are", a indicat sursa citată.

„Până atunci, apărarea va fi asimetrică, cu costuri uriașe pentru apărarea antiaeriană, care nu pot fi acoperite decât la nivelul NATO", explică aceeași sursă, neprecizată.

Printre armele antiaeriene de care dispune România, rachetele sol-aer portabile sud-coreene Chiron şi tunurile antiaeriene germane Gepard sunt deocamdată opţiunile cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru apărarea împotriva dronelor, mai afirmă sursa menționată. Sistemele autopropulsate Gepard sunt amplasate în proximitatea zonelor populate din apropierea graniţei cu Ucraina, dar costurile pentru acoperirea întregii frontiere cu astfel de sisteme şi operarea lor ar fi prohibitive.