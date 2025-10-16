De ce sunt chemați rezerviștii. Moșteanu explică exercițiile militare: „Nu luăm pe nimeni la oaste”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că exercițiile militare din această perioadă nu au legătură cu vreo mobilizare, ci sunt antrenamente de rutină programate anual. Mesajul a fost publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis un mesaj video după apariția mai multor știri despre „mobilizarea” rezerviștilor. El a subliniat că este vorba despre exerciții obișnuite de pregătire, desfășurate anual în diferite județe, nu despre o chemare la oaste.

„Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un mesaj video publicat pe pagina de socializare MApN. El a explicat că exercițiile militare din această perioadă sunt antrenamente obișnuite, planificate anual de Statul Major al Apărării.

„Ceea ce se întâmplă zilele acestea este un exercițiu de antrenament, obișnuit, normal, care s-a întâmplat și în anii trecuți. Anul acesta s-a desfășurat în Teleorman, Giurgiu și Olt. În toamnă avem exerciții la Sibiu și Mureș, iar între 12 și 20 octombrie va fi în București și Ilfov, un exercițiu absolut normal, firesc”, a spus Moșteanu.

El a făcut apel la populație să se informeze doar din surse oficiale și să nu dea curs zvonurilor răspândite online. „Nu-i lăsați pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze. Informați-vă din surse sigure: platforma InfoRadar a Ministerului Apărării, site-ul MApN. Acolo aveți toate știrile corecte despre tot ce se întâmplă cu Armata Română.”

În postarea publicată de Ministerul Apărării Naționale se precizează că exercițiile fac parte din programul obișnuit de verificare a rezervei militare și se desfășoară conform legii.

„Zilele astea vezi o grămadă de știri despre mobilizare. De fapt, sunt exercițiile periodice de antrenament la care participă rezerviștii români. Între 12 și 20 octombrie e rândul Capitalei și al județului Ilfov – exercițiul MOBEX B-IF-25. Scopul lor este același dintotdeauna: evaluarea rezervei militare, actualizarea datelor și consolidarea coeziunii dintre rezerviști și militarii activi”, se arată în mesajul MApN.

Formațiunea a mai precizat că aceste activități se desfășoară „periodic, în conformitate cu legea” și a îndemnat cetățenii „să nu se lase manipulați de fake news”.

În încheierea mesajului său, ministrul Moșteanu a transmis recunoștință militarilor: „Armata Română se antrenează constant. Orice armată trebuie să fie bine pregătită, iar asta face Armata Română. Și o face în fiecare zi, privind la securitatea României și la siguranța fiecăruia dintre dumneavoastră. Eu, personal, le mulțumesc!”.