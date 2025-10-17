search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Ministrul Ionuț Moșteanu, în vizită la poligonul unde se desfășoară MOBEX B-IF-25. „Niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării"

Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mers să vadă cum se desfășoară exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, pentru rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov. Ministrul a precizat că, prin aceste exerciții, se verifică starea rezervei, iar oamenii sunt refamiliarizați cu operațiunile și echipamentele noi.

Ionuț Moșteanu, la MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
Ionuț Moșteanu, la MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN

Întors de la Bruxelles, în urma unei întâlniri cu reprezentanți NATO și UE, Moșteanu a anunțat că Statul Major General va face o analiză a exercițiului și va prezenta detalii, inclusiv privind problemele punctuale observate, transmite MApN într-un comunicat.

„Este un exercițiu în care au atribuții toate instituțiile statului pe apărare, ordine publică și securitate: Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, SRI, Administrația Națională a Penitenciarelor. Dacă ați văzut diferențe în această săptămână în realizarea acestui program este pentru că fiecare dintre aceste instituții are obiective specifice.

MApN a ales să facă trierea, pregătirea în interiorul cazărmii. Niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării. Și nici metrul de croitorie. În unitățile MApN, oamenii au primit tot echipamentul și exercițiile s-au desfășurat conform planului”, a declarat Ionuț Moșteanu.

MOBEX B-IF-25 la Poligonul Coada Izvorului/FOTO: MApN
Imaginea 1/7: MOBEX B-IF-25 la Poligonul Coada Izvorului/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25 la Poligonul Coada Izvorului/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25 la Poligonul Coada Izvorului/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25 la Poligonul Coada Izvorului/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25 la Poligonul Coada Izvorului/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25 la Poligonul Coada Izvorului/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25 la Poligonul Coada Izvorului/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25 la Poligonul Coada Izvorului/FOTO: MApN

Acesta a mai explicat și că acest exercițiu de mobilizare se întâmplă periodic, pentru ca Armata să vadă care este starea rezervei, iar oamenii să fie refamiliarizați cu operațiunile și echipamentele noi.

„Am să o spun pe șleau: există propagandă rusă care împinge anumite narative și vrea să denigreze Armata Română. Rusia vrea să creeze mult stres și multă panică în România și nu numai. Am fost la Bruxelles, am avut multe întâlniri la nivel NATO și UE, lucruri de genul acesta se întâmplă în toate țările”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Referitor la rezerviști, ministrul Apărării a arătat că media de vârstă a acestora este de 48 de ani, context în care este cu atât mai important ca Parlamentul să dezbată și să adopte rapid legea privind voluntarii în termen (pe timp de pace, cetățenii români între 18 și 35 de ani să poată participa, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază cu durata de până la 4 luni).

