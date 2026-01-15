search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Român prins de ICE la Boston, acuzat de infracțiuni sexuale grave asupra minorilor

0
0
Publicat:

Un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite a fost reținut de agenții americani pentru imigrație (ICE) la Boston, fiind acuzat de mai multe infracțiuni grave cu caracter sexual. Cazul apare într-un context deja tensionat, după un alt incident în care un agent ICE a împușcat un bărbat venezuelean în timpul unei intervenții în Minneapolis.

Ionuț Andrei Stamatin, un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite FOTO: X/ ICE Boston
Ionuț Andrei Stamatin, un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite FOTO: X/ ICE Boston

Agenții ICE din Boston l-au reținut, pe 11 ianuarie, pe Ionuț Andrei Stamatin, un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite, acuzat de comiterea mai multor infracțiuni grave.

Potrivit autorităților americane, Stamatin este vizat de capete de acuzare care includ plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, atragerea sau racolarea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale, ambele considerate infracțiuni de tip „felony” în legislația americană, precum și tentativa de a comite o infracțiune.

Reprezentanții ICE au precizat că românul va rămâne în custodia autorităților americane pe durata procedurilor judiciare și de imigrare.

Incident violent la Minneapolis: un venezuelean, împușcat în picior

Într-un alt caz, un agent al poliției federale americane pentru imigrare (ICE) a împușcat în picior un bărbat venezuelean, miercuri, la Minneapolis, au anunțat autoritățile municipale, care au îndemnat populația să „rămână calmă”. Incidentul vine la doar o săptămână după ce o femeie din același oraș, Renee Good, a fost împușcată mortal, potrivit AFP.

„Înțelegem că există furie”, au transmis autoritățile municipale pe rețeaua de socializare X, adăugând că „orașul Minneapolis cere din nou ca ICE să părăsească imediat orașul și statul”.

Oficialii Ministerului Securității Interne au confirmat împușcătura și au declarat că „un străin în situație ilegală provenind din Venezuela” s-a opus arestării sale după un control rutier.

„În timp ce suspectul și reprezentantul forțelor de ordine se luptau la pământ, două persoane au ieșit dintr-un apartament vecin și l-au atacat și ele pe agentul forțelor de ordine cu o lopată de zăpadă și o mătură”, a explicat ministerul.

Potrivit aceleiași surse, polițistul a tras atunci un foc de armă în scop defensiv pentru a-și proteja viața”, lovindu-l pe bărbat în picior.

Reacții dure din partea autorităților locale

Aleșii din Minneapolis și din statul Minnesota au condamnat acțiunile agenților Ministerului Securității Interne, inclusiv ale celor de la ICE.

Într-un videoclip publicat miercuri pe X, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a denunțat „haosul, perturbările și traumele pe care guvernul federal le provoacă comunității noastre”, descriind interogatoriile efectuate din ușă în ușă de agenții ICE drept acțiuni ale unor agenți „înarmați, mascați și insuficient instruiți”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
stirileprotv.ro
image
Un tânăr a murit în pușcărie după ce medicii i-au tratat infecția cerebrală cu analgezice. Au fost anunțate Parchetul și Poliția
gandul.ro
image
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
mediafax.ro
image
FCSB revine în Ghencea! Este bomba anului în SuperLiga. Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
fanatik.ro
image
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
libertatea.ro
image
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
observatornews.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Alocaţia de hrană creşte cu 60% în 2026. Lista serviciilor sociale care se majorează anul acesta
playtech.ro
image
Moaște, eroi și morminte dispărute: dosarul nerezolvat al unui acord româno-ucrainean. Ce vrea Kievul la schimb pentru osemintele primei sfinte românce
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
BNR face angajări. Posturi disponibile și beneficii atractive, Mugur Isărescu te tratează regește
romaniatv.net
image
Anunț pentru milioane de români! Sunt vizate centralele de apartament
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York
okmagazine.ro
william kate gettyimages jpg
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet