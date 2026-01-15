Român prins de ICE la Boston, acuzat de infracțiuni sexuale grave asupra minorilor

Un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite a fost reținut de agenții americani pentru imigrație (ICE) la Boston, fiind acuzat de mai multe infracțiuni grave cu caracter sexual. Cazul apare într-un context deja tensionat, după un alt incident în care un agent ICE a împușcat un bărbat venezuelean în timpul unei intervenții în Minneapolis.

Agenții ICE din Boston l-au reținut, pe 11 ianuarie, pe Ionuț Andrei Stamatin, un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite, acuzat de comiterea mai multor infracțiuni grave.

Potrivit autorităților americane, Stamatin este vizat de capete de acuzare care includ plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, atragerea sau racolarea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale, ambele considerate infracțiuni de tip „felony” în legislația americană, precum și tentativa de a comite o infracțiune.

Reprezentanții ICE au precizat că românul va rămâne în custodia autorităților americane pe durata procedurilor judiciare și de imigrare.

Incident violent la Minneapolis: un venezuelean, împușcat în picior

Într-un alt caz, un agent al poliției federale americane pentru imigrare (ICE) a împușcat în picior un bărbat venezuelean, miercuri, la Minneapolis, au anunțat autoritățile municipale, care au îndemnat populația să „rămână calmă”. Incidentul vine la doar o săptămână după ce o femeie din același oraș, Renee Good, a fost împușcată mortal, potrivit AFP.

„Înțelegem că există furie”, au transmis autoritățile municipale pe rețeaua de socializare X, adăugând că „orașul Minneapolis cere din nou ca ICE să părăsească imediat orașul și statul”.

Oficialii Ministerului Securității Interne au confirmat împușcătura și au declarat că „un străin în situație ilegală provenind din Venezuela” s-a opus arestării sale după un control rutier.

„În timp ce suspectul și reprezentantul forțelor de ordine se luptau la pământ, două persoane au ieșit dintr-un apartament vecin și l-au atacat și ele pe agentul forțelor de ordine cu o lopată de zăpadă și o mătură”, a explicat ministerul.

Potrivit aceleiași surse, polițistul a tras atunci „un foc de armă în scop defensiv pentru a-și proteja viața”, lovindu-l pe bărbat în picior.

Reacții dure din partea autorităților locale

Aleșii din Minneapolis și din statul Minnesota au condamnat acțiunile agenților Ministerului Securității Interne, inclusiv ale celor de la ICE.

Într-un videoclip publicat miercuri pe X, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a denunțat „haosul, perturbările și traumele pe care guvernul federal le provoacă comunității noastre”, descriind interogatoriile efectuate din ușă în ușă de agenții ICE drept acțiuni ale unor agenți „înarmați, mascați și insuficient instruiți”.