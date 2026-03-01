S-a deplasat la Consiliul de la Washington, dar a lipsit de la comemorarea a patru ani de la începutul războiului în Ucraina. Sunt aceste decizii parte dintr-o strategie pe care un consilier MAGA o face pentru Nicușor Dan? Au răspuns la întrebări doi analiști de top, Iulian Fota și Hari Bucur-Marcu.

Absența președintelui Nicușor Dan de la comemorarea a patru ani de la invazia Ucrainei, în contextul în care cu o săptămâna înainte s-a deplasat la Consiliul de Pace al lui Trump, a dat naștere multor speculații, dar și unor critici dure.

„Dl Dan și-a luat la Cotroceni încă un Matei Păun, ba chiar mai rău. Consilierul șef Teleleu este mîrgan (MîRGA, Make Romania Great Again) pro Trump, pro Putin, anti UE – vedeți cine este înaltul prelat moscovisit până în albul ochilor, cu care se întâlnea când era ambasador la Chișinău. E cât se poate de probabil că dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev. Lipsind din Ucraina după ce a fost la Trump ca să se afle-n treabă, președintele Dan dă un mesaj din păcate limpede Uniunii Europene. Încă o dată, nu pot să nu amintesc ce scriam în campania electorală: „În N. Dan e ceva întunecos și rece, ceva ce el se străduiește să ascundă...”, a scris pe Facebook Cristian Tudor Popescu.

Faptul că președintele Dan nu a dat nicio explicație nu face decât să dea apă la moară unor speculații privind un eventual mesaj pe care România îl dă aliaților europeni și Ucrainei.

De ce nu s-a dus președintele Nicușor Dan la comemorarea a patru ani de la invazia lui Putin în Ucraina, după ce săptămâna trecută a ales să meargă la Consiliul Pentru Pace de la Washington? A fost o strategie pentru a crește apropiere de administrația Trump sau a fost pur și simplu o improvizație? Este Marius Lazurca, consilierul pe politică externă a președintelui Nicușor Dan, un oficial apropiat de MAGA, un admirator al lui Trump și Putin, așa cum spune CTP?

„Adevărul” a încercat să răspundem la aceste întrebări cu ajutorul unor analiști de securitate de top: Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate și Hari Bucur-Marcu, expert în Apărare, ofițer de aviație, fost membru în Statul Major General al Armatei care a lucrat în structurile NATO (decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” ca recunoaștere a contribuției sale la integrarea României în NATO).

Fota: „Ar fi fost bine să meargă”

Despre absența președintelui Nicușor Dan de la comemorarea organizată la Kiev zilele trecute, în condițiile prezenței la Consiliul Păcii înființat de Trump, Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate națională, spune că nu îi este prea clară relația pe care România o dezvoltă cu Ucraina. „Eu mi-aduc aminte și, în fine, am și contribuit la chestia asta, că președintele Iohannis și preşedintele Zelenski stabiliseră că România și Ucraina dezvoltă o relație de parteneriat strategic. În condițiile acestea și în momentul acesta nu știm ce se mai întâmplă cu relația aceasta de parteneriat strategic, că ar fi trebuit să apară niște documente, ele să fie semnate. Sunt doi ani jumate aproape de la declarația respectivă. Nu știu să vă spun cum putem caracteriza relația cu Ucraina.”

Fota susține că președintele Dan a avut poziționări corecte de sprijinire și de susținere a Ucrainei, dar nu a menționat nimic cu privire la parteneriatul strategic.

Expertul în securitate crede că „ar fi fost bine ca președintele Nicușor Dan să meargă la comemorarea de la Kiev. Și, sincer, aici nici eu nu prea înțeleg de ce oficialii români nu sunt foarte generoși cu vizitele la Kiev. În fine, doamna Țoiu, de fapt, a fost primul ministru de externe după trei ani de război care a mers acolo și pentru asta trebuie apreciată. Dar altfel, oficial, românii nu prea se înghesuie să viziteze Kievul.”

Dincolo de relația bilaterală, spune Fota, „ar fi fost bine să meargă, deoarece ar fi omorât toate speculațiile acestea conform cărora președintele s-a dat cu MAGA, speculații nefondate, eu nu cred în așa ceva. Vizita la Kiev ar fi fost, cred, cel mai bun contraargument pentru cei care bat câmpii spunând că președintele s-ar da cu MAGA și ar întoarce spatele europenilor”.

El susține că președintele cu siguranță a fost invitat. „Ar fi fost bine să meargă să fie acolo. Ne-am fi lămurit un pic ce facem cu parteneriatul acesta strategic, îl mai facem, nu-l mai facem? Aici e o nebuloasă.”

Fota concluzionează că totuși din lipsa președintelui Dan de la Kiev, deși a fost prezent la Washington, nu se poate, în niciun caz, trage concluzia de către partenerii europeni că politica României privind Ucraina s-a schimbat în vreun fel.

„Lazurca poate fi încadrat în zona conservatoare”

În ceea ce privește faptul că Marius Lazurca, consilierul pe politică externă al președintelui Nicușor Dan, ar fi un diplomat din zona MAGA, Fota arată: „Nu, asta e o speculație. Eu îl știu pe domnul Lazurca. Să ne înțelegem. El, într-adevăr ca profil ideologic, poate fi încadrat în zona conservatoare, dar zona conservatoare nu are nimic nociv, nu are nimic rău. Adică dacă mă întrebați pe mine, MAGA nu e zona conservatoare, ci un exces de conservatorism, la limita fascismului. Deci nu putem să-l încadrăm pe la Lazurca în categoria asta. În România nu există MAGA dacă mă întrebați pe mine”.

Fota subliniază că a fi pro-american nu înseamnă a fi MAGA: „Noi suntem cu America cu care am fost întotdeauna. Nu văd la nivelului guvernului și președinției excese ideologice de tip MAGA. Și doi, nu vom renunța niciodată la Uniunea Europeană, pentru că suntem în egală măsură europeni. Suntem singura țară care are trei steaguri peste tot în clădirile oficiale, Drapelul Național, cel al UE și al NATO. Acesta e ADN-ul nostru strategic în continuare. Dacă America ne întoarce spatele, asta e altă discuție. Noi vom merge în continuare și cu unii și cu alții, pentru că noi credem în continuare și în unii și în alții și nu văd de ce ne-am dezice de ei.”

Fota susține că politicienii trebuie să comunice mai mult cu populația legat de chestiuni strategice. În contextul pierderii sprijinului românilor pentru Ucraina, relevat în ultimul sondaj Inscop, Fota susține că „oamenii trebuie să înțeleagă practic ce se întâmplă. Aici îl citez într-un fel paradoxal, pe președintele Iohannis, care a zis într-o discurs la Varșovia: securitatea Ucrainei este securitatea României. Deci președintele Iohannis a pus punctul pe i și chestia asta rămâne în continuare valabilă. Securitatea Ucrainei este securitatea României. Dacă Ucraina pică și rușii vin la gurile Dunării, viața noastră va fi infernală.”

Pentru Fota este un mister cum de după patru ani de război, românii nu înțeleg chestiunea asta. „Fiecare dintre români să-și pună întrebarea, pe cine vrea vecini? Pe ucraineni sau pe ruși? Până la urmă, la asta reduce. Dacă oamenii încă nu înțeleg după 300 de ani de istorie complicată ce înseamnă o vecinătate cu rușii, să pună mâna pe o carte.”

Hari Bucur-Marcu: „Tot ce face domnul Dan este o improvizație”

La rândul lui, analistul de securitate Hari Bucur-Marcu susține că lipsa de la Kiev a președintelui Nicușor Dan nu are legătură cu vreo strategie: „Noi nu avem politică de stat. Din mai, anul trecut, președintele României refuză să formuleze o politică de stat care să poziționeze România față de tot ce este în jurul ei, inclusiv de Ucraina și de războiul acesta. Noi nu avem așa ceva. A refuzat în mod categoric. Ar fi trebuit să emită o strategie de securitate națională, în care să formuleze obiectivele strategice, amenințările la acele obiective și strategia de promovare a obiectivelor strategice. A refuzat să facă așa ceva”.

Expertul spune că președintele a refuzat să treacă prin Parlament orice idee despre cum se poziționează România față de orice altceva, dar și față administrația Trump, și fața războiului în Ucraina, și față de administrație Putin, China, Europa etc. „Tot ce face domnul Dan este o improvizație. Nu are la bază nicio concepție, nu are la bază absolut niciun fel de plan strategic de interes al României”.

Legat de acuzațiile privind faptul că Marius Lazurca, consilierul președintelui, ar fi din zona MAGA, expertul susține: „Nu există zona MAGA.” El este de părere că aceste informații privindu-l pe președintele Trump care ar fi marioneta lui Putin și „tot felul de alte bazaconii” sunt invenții ale unor oameni din serviciile secrete ale armatei, „probabil niște plutonieri, pentru că generalii nu ar spune asemenea prostii”.

„Președintele, consiliat de inși care nu au niciun fel de substanță”

Hari Bucur-Marcu susține că președintele Nicușor Dan a candidat „fără o bază ideologică, fără un program politic, nu a avut nimic, a fost doar ca să nu fie ales George Simion. După care a amânat patru luni de zile până când să-și facă o cât de cât echipă. O mică minusculă echipă și în echipa asta a avut niște inși care n-au niciun fel de substanță în spate, n-au cărți scrise, n-au poziții publice, n-au experiență în domeniile pentru care sunt puși acolo.”

Analistul pune la îndoială pregătirea diplomatică a consilierului Marius Lazurca. Astfel, Bucur-Marcu nu consideră că acesta ar fi măcar pro-american în ceea ce privește strategia de consiliere a lui Nicușor Dan.

În concluzie, decizia de a nu merge la Kiev a fost, conform analistului, „o improvizație”.

În legătură cu prezența la Washington a președintelui, analistul arată: „După ce a apărut, mai ales acel raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților de la Congresul American, în care se spune despre el că a fost acceptat să fie președinte pentru că este omul sistemului și că tot acel sistem a anulat alegerile ca să nu iasă altcineva care nu era controlat de sistem. Deci în momentul ăla, oricine este cât de cât rezonabil, ar simți nevoia să meargă la Consiliu ca să fie legitimat. Că dacă-l primește președintele american, îl lasă să vorbească două minute acolo, îl recunoaște chiar dacă i-a greșit probabil intenționat calitatea de prim-ministru în loc de cea de președinte, măcar îl recunoaște că este și el acolo ales și că el reprezintă România. Și cu asta s-a încheiat discuția, pentru asta s-a dus până acolo, nu s-a dus pentru altceva.”

Cine este Marius Lazurca

Marius-Gabriel Lazurca este diplomat de carieră și consilier al președintelui Nicușor Dan, cu un traseu profesional în diplomație și administrația prezidențială. A studiat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut o diplomă în Limba și Literatura română și franceză, iar apoi a urmat studii la Universitatea Paris IV-Sorbonne, unde a obținut licență în Literatură comparată, masterat și doctorat în Istorie-Antropologie.

Lazurca a deținut mai multe funcții diplomatice importante pentru România: a fost ambasador la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și, din 2021 până în 2025, ambasador în Mexic. În septembrie 2025 a fost rechemat de la Mexic și numit consilier prezidențial pentru politică externă, conducând Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

La 1 noiembrie 2025, Nicușor Dan l-a numit și consilier prezidențial pentru securitate națională, atribuindu-i responsabilitatea pentru această zonă, pe lângă portofoliul de politică externă. Numele său a fost și vehiculat ca posibil candidat pentru conducerea serviciilor de informații externe, deși nici el, nici Administrația Prezidențială nu au confirmat oficial o astfel de propunere.