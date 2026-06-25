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Român de 23 de ani, împușcat de polițiști în Franța după ce a refuzat să oprească la semnalul lor

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Un român de 23 de ani a fost împușcat de polițiști în Franța, miercuri, 24 iunie, după ce a încercat să fugă de forțele de ordine în urma unui refuz de a opri la semnalul poliției.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

France 3 scrie că incidentul a avut loc în comuna Wimille din nordul țării. Bărbatul a încercat să scape de forțele de ordine, moment în care s-a declanșat o urmărire.

La un moment dat, spun autoritățile, fugarul a coborât din mașină și a început să fugă pe jos, moment în care a fost lovit de un glonț. Preluat de echipajele de intervenție, el a fost transportat, sub supraveghere medicală, la Centrul Spitalicesc din Boulogne.

Cei doi polițiști, în vârstă de 49 și 18 ani, au fost în stare de șoc, însă nu prezentau răni fizice. Ei au fost preluați pentru evaluare medicală.

Procurorul din Boulogne confirmă pentru France 3 că individul, aflat în prezent în spital, a fost plasat în arest preventiv.

În vehiculul se aflau trei persoane: unul dintre ei, românul în vârstă de 23 de ani. Celelalte două persoane sunt o româncă de 22 de ani și un afgan de 30 de ani. Aceștia au fost predați serviciilor de poliție.

Tot în iunie, un român a fost condamnat în Franța la doi ani de închisoare cu executare, după ce a smuls colierul unei femei de 70 de ani în interiorul unei catedrale din orașul Saint-Étienne. Fapta a stârnit indignare în comunitatea locală, mai ales după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost distribuite pe internet.

Anchetatorii l-au identificat și localizat pe suspect la doar patru zile de la furt. Tânărul a fost arestat în zona Place Fourneyron de polițiștii Brigăzii Specializate de Teren din Saint-Étienne.

Potrivit sursei citate, oamenii legii l-au identificat cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere. Printre indiciile decisive s-au numărat o pereche de adidași, un tatuaj distinctiv și o șapcă de baseball purtată în ziua atacului.

Românul a fost judecat în procedură rapidă și condamnat la doi ani de închisoare cu executare. Instanța franceză i-a interzis totodată definitiv accesul pe teritoriul Franței.

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