Video Un român de 21 de ani, condamnat la doi ani de închisoare în Franța după ce a jefuit o pensionară într-o catedrală. A primit și interdicție definitivă de intrare în țară

Un român în vârstă de 21 de ani a fost condamnat în Franța la doi ani de închisoare cu executare, după ce a smuls colierul unei femei de 70 de ani în interiorul unei catedrale din orașul Saint-Étienne. Instanța a decis, de asemenea, să îi interzică definitiv accesul pe teritoriul francez.

Incidentul a avut loc pe 8 iunie, în holul Catedrala Saint-Charles-Borromée, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din orașul francez.

Potrivit publicației franceze TL7, victima se afla în interiorul catedralei în momentul în care a fost abordată de tânăr. Acesta i-a smuls colierul de la gât și a fugit imediat după atac.

Fapta a stârnit indignare în comunitatea locală, mai ales după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost distribuite pe internet.

Anchetatorii au reușit să îl identifice și să îl localizeze pe suspect la doar patru zile după comiterea furtului.

Tânărul a fost arestat în zona Place Fourneyron de polițiștii Brigăzii Specializate de Teren din Saint-Étienne.

Potrivit sursei citate, oamenii legii au folosit imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a-l identifica. Printre indiciile care au contribuit la prinderea sa s-au numărat o pereche de adidași, un tatuaj distinctiv și o șapcă de baseball purtată în ziua atacului.

Românul a fost judecat în procedură rapidă și condamnat la doi ani de închisoare cu executare.

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, instanța franceză a dispus și interdicția definitivă de a intra pe teritoriul Franței, o măsură care poate fi aplicată în urma unei condamnări penale pentru infracțiuni grave.

În fața judecătorilor, tânărul a încercat să evite această sancțiune suplimentară, susținând că avea un contract de muncă în podgoriile din Franța. Magistrații nu au considerat însă argumentul suficient și au menținut măsura, având în vedere probele administrate și gravitatea faptei.

Catedrala Saint-Charles-Borromée este unul dintre cele mai importante monumente religioase din Saint-Étienne, oraș situat în departamentul Loire, în centrul-estul Franței.

Construită între 1912 și 1923 în stil neogotic, clădirea a devenit catedrală în 1970, odată cu înființarea Diecezei de Saint-Étienne. Lăcașul poartă numele Sfântului Carol Borromeo și este situat în zona centrală a orașului.

Faptul că atacul a avut loc chiar în interiorul catedralei a amplificat reacțiile de condamnare din partea comunității locale și a autorităților franceze.