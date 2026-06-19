Român condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei

Un cetățean român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare într-o colonie penitenciară cu regim strict, după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei, potrivit agenției ruse Interfax, scrie G4Media.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că sentința pronunțată de Tribunalul Regional Krasnodar împotriva lui Adrian-David Kerch, născut în 2002, a intrat în vigoare.

Potrivit autorităților ruse, Kerch a fost condamnat pentru spionaj după ce ar fi transmis serviciilor speciale ucrainene informații despre amplasarea sistemelor de apărare antiaeriană din orașul Soci.

FSB susține că românul ar fi colectat și transmis aceste informații în august 2024, în timp ce se afla în regiunea Krasnodar.

Reținut în aprilie la Soci

În aprilie 2025, FSB a anunțat reținerea lui Adrian-David Kerch la Soci, acuzându-l că a desfășurat activități de informații în favoarea Ucrainei.

Potrivit unui comunicat citat atunci de agenția rusă TASS, serviciul de securitate a susținut că românul a acționat la instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene și a transmis informații privind amplasarea unor instalații de apărare aeriană din Soci.

Autoritățile ruse au afirmat că, în schimbul acestor informații, serviciile ucrainene i-ar fi promis sprijin pentru a părăsi în siguranță Rusia și pentru a se alătura unei unități de voluntari ucraineni care luptă împotriva forțelor ruse.

FSB a precizat că Adrian-David Kerch a fost reținut în urma unor activități desfășurate de agenții serviciului.

În comunicatul citat de Interfax, FSB a afirmat că serviciile speciale ucrainene continuă să încerce să recruteze cetățeni străini pentru activități care ar putea afecta interesele Rusiei și a avertizat că persoanele care oferă sprijin Ucrainei vor fi identificate și trase la răspundere penală.