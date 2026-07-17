Video Băiat de 15 ani, reținut pentru incendierea două case și mai multe tentative de furt din locuințe și mașini. Prejudiciul depășește 170.000 de euro

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reținut de polițiștii din Constanța, fiind suspectat că a provocat intenționat incendii la două imobile din Medgidia și că a încercat să comită mai multe furturi din locuințe și autoturisme. Prejudiciul produs în urma incendiilor este estimat la aproximativ 174.000 de euro.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, minorul este cercetat pentru distrugere și tentativă de furt calificat, într-un dosar instrumentat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Medgidia, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia.

Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie-februarie 2026, adolescentul ar fi pătruns în mai multe locuințe și autoturisme din municipiul Medgidia cu intenția de a sustrage bunuri. Până în prezent, cercetările au indicat doar tentative de furt, însă polițiștii continuă verificările pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Două incendii soldate cu pagube de 174.000 de euro

Pe lângă tentativele de furt, minorul este acuzat că a provocat în mod deliberat două incendii la imobile din Medgidia. Potrivit estimărilor anchetatorilor, pagubele produse se ridică la aproximativ 174.000 de euro.

Suspectul, prins după mai multe luni

Polițiștii spun că adolescentul s-a sustras urmăririi penale după comiterea faptelor. În urma activităților desfășurate de oamenii legii, acesta a fost identificat pe 16 iulie, cu sprijinul polițiștilor din Mangalia, și condus la audieri, relatează Gazeta Dobrogeană.

După administrarea probelor, a frost dispusă reținerea sa pentru 24 de ore, minorul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Băiatul urmează să fie prezentat procurorului de caz, care va decide măsurile preventive ce se impun. Între timp, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă adolescentul este implicat și în alte fapte similare.

Amintim că, în iunie, un adolescent în vârstă de 16 ani, din comuna Husasău de Tinca, județul Bihor, a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat două autoturisme în aceeași noapte și le-ar fi condus pe drumurile publice, deși nu deține permis de conducere.

La începutul acestui an, un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa, după ce a înjunghiat un bărbat de 35 de ani, iar victima a ajuns la spital.