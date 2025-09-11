Rezerviștii din două județe, chemați de Armată la exerciții de antrenament și mobilizare. Când vor fi convocați la unitate

Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 - 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.

„În perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș se desfășoară Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX SB-MS-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate”, a transmis MApN.

Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa la activități specifice de pregătire.

Potrivit MApN, în cele două județe, activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel national având loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

„Exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne”, explică MApN.

Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Miercuri, 17 septembrie, în cadrul MOBEX SB-MS-25 se va desfășura o secvență de antrenament cu rezerviștii în Poligonul de tragere Poplaca, județul Sibiu.

„Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități care, reiterăm, au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor interesați să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, a precizat MApN.