Rezerviștii din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”/ MApN: „Exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei”

Armata română a trimis ordine de chemare rezerviștilor din București și din județul Ilfov. Reprezentanții MApN susțin că aceste ordine sunt pentru actualizarea datelor personale ale cetățenilor și au, de asemenea, legătură cu un exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei.

Clarificările au fost făcute de colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției de Informații și Relații Publice a MApN.

„Aceste ordine sunt primite de cetățenii care figurează în rezerva operațională a MApN - cei care au efectuat stagiul militar obligatoriu până în 2007, precum și militari, polițiști și cei din alte instituții ale sistemul de apărare care au trecut în rezervă și se încadrează în vârsta de a fi prezenți în rezerva operațională. Nu e vorba doar de cetățenii care au făcut stagiul militar obligatoriu, pot fi chemați și rezerviști care provin din cadrele active”, a spus colonelul Popovici, la Digi 24.

Reprezentantul MApN a precizat este vorba de un exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei, programat în luna octombrie, în perioada 12-20 octombrie. Potrivit acestuia, astfel de proceduri sunt normale și că armata încearcă să actualizeze datele rezerviștilor.

„Poate și-a schimbat buletinul, poate e inapt, poate suferă de o boală. O persoană cred că poate primi într-o viață maxim trei astfel de invitații. Nu ne focalizăm pe o anumită persoană sau pe o anumită zonă, pur și simplu chemăm periodic cetățenii din România pentru actualizarea datelor personale”, a spus șeful Direcției de Informații din minister.