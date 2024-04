Mobilizarea rezerviștilor Armatei Române. „Am tras cu arma, mi-am reamintit, ar trebui introdus serviciul militar obligatoriu!“

Sute de rezerviști din județele Galați și Brăila, cu vârste cuprinse între 37 și 63 de ani, au primit ordine de chemare în unitățile militare. Ei au participat în Poligonul Smârdan (Galați) la un exercițiu de trageri cu muniție reală de război.

În urma unei decizii a Ministerului Apărării Naționale (MApN), sute de rezerviști din județele Galați și Brăila au primit prin poștă ordine de chemare, în baza Legii 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război.

În a doua săptămână din aprilie 2024, ei au fost chemați în unitățile militare și au participat în Poligonul Smârdan la un exercițiu de trageri cu muniție reală de război. Ei au primit arme și au fost instruiți să le folosească.

„Nu este un motiv de îngrijorare pentru nimeni, deoarece aceste exerciții sunt planificate, se repetă an de an. În momentul de față, este rândul nostru, al celor din Galați și Brăila”, a declarat Nicu Chirea, comandatul Garnizoanei Brăila.

„Noi avem două categorii de rezerviști: voluntari care sunt aduși pentru o perioadă pentru o perioadă de cel puțin două săptămâni, în fiecare an, au contract semnat cu Armata și primesc o soldă lunară. Mai avem, de asemenea, rezerviștii din rezerva operațională. Sunt cei care au executat serviciul militar obligatoriu, până în anul 2006. Sunt militari peste care au trecut câțiva ani, au ajuns în unități, li se verifică documentele, primesc echipament, li se prezintă noua tehnică intrată în dotare, se familiarizează cu noua tehnică, execută o ședintă de tragere, servesc masa, pleacă din nou la unități, predau echipamentul și se întorc acasă la familii”, a declarat generalul de brigadă Iulian Danieliuc, Șeful Direcției Personal și Mobilizare.

Ce spun rezerviștii care au participat la exercițiile de tragere

Rezerviștii spun că astfel de exerciții sunt binevenite și ar trebui făcute mai des, în contextul conflictului din Ucraina, din vecinătate.

„Mi-am reamintit câte ceva din Armată. Îmi place, eu sunt șofer de autobuz și m-aș întoarce în armată să lucrez”, spune un rezervist.

„Am terminat armata acum 24 de ani. Este binevenit acest exercițiu, este foarte bine. Mi-am amintit să trag cu arma”, spune un alt gălățean rezervist.

„Ar trebui ca aceste activități să se facă mai des, măcar o dată la doi ani. Bineînțeles cu niște arme mai performante. În poligon nu am mai tras. Nu am mai pus mâna pe o armă din 2001, de când am terminat armata. Astfel de exerciții sunt utile, mai ales în contextul actual. Ar trebui să fim mai patrioți, să fie introdus stagiul obligatoriu, măcar un an de zile. Tinerii trebuie atrași cu salarii decente, condiții bune”, susține un rezervist care a participat la exercițiul din Poligonul Smârdan.

„Am tras cu arma, a fost ok, mi-am reamintit cum a fost odată, nu prea mai știam, tipul de armă nu este chiar nou, este de vârsta mea. Dacă se ajunge într-o situație de conflict, în principiu sunt pregătit, depinde cât îmi permite și sănătatea. Părerea mea este că în condițiile actuale ar trebui introdus serviciul militar obligatoriu, pe perioadă mai scurtă. Dar să se facă efectiv și lucruri care contează într-o situație de conflict”, spune Ionel Râciu, rezervist, 53 de ani, inginer de profesie.

La exercițiul Mobex Brăila-Galați 2024 au participat rezerviștii cuprinși în planurile de mobilizare ale unităților. „Există și o limită de vârstă. Pentru soldații până la 55 ani , iar pentru cadre miliare 63 de ani”, arată col. Mihai Bălțătescu, directorul exercițiului Mobex Brăila-Galați 2024, șef serviciu Stat Major al Apărării.

„În poligonul Smârdan avem rezerviștii din peste cinci unități, vrem să îi aducem la un nivel minim de instruire. Astăzi executăm o secvență de instruire aici, este ceea ce ne dorim să facem și închegarea relațiilor cadrelor militare active cu personalul reservist. O parte dintre rezerviști mai au nevoie de pregătire, armamentul pe care îl avem în dotare are alte caracteristici cu excepția armamentului individual care a fost și în dotarea lor. Nu am constatat pe nimeni să aibă o atitudine negativă. Sunt oameni maturi și își îndeplinesc datoria de a-și apăra țara în caz de nevoie”, mai spune col. Mihai Bălțătescu.

După terminarea exercițiului, rezerviștii au fost chemați la masă, din meniul de cazarmă neputând lipsi, desigur, fasolea cu cârnați.

Amenzi uriașe pentru rezerviștii care nu se prezintă la ordin,

În ordinele de chemare se precizează că „rezerviștii sunt obligați să participe la antrenamentele și exercițiile de mobilizare”, în caz contrar pot primi amenzi între 1.300 de lei și 3.800 de lei.

„În conformitate cu articolul 80 din Legea 446 /2006, constituie contravenție neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare și se sancționează cu amendă de la 2-6 puncte. Un punct de amendă reprezintă 20% din valoarea salariului minim pe economie”, specifică Ministerul Apărării Naționale.