Cancelaria premierului Bolojan a contractat 17 mașini în sistem de leasing operațional

Cancelaria primului ministru, reprezentată de Mihai Jurca – șeful Cancelariei – a încheiat un contract de leasing operațional cu o firmă de asigurare și un broker pentru 17 mașini.

Firma de Leasing RCI Finanțare România SRL și brokerul RCI broker de Asigurare SRL a încheiat contractul de leasing operațional în urma căruia va plăti 241.595 lei lunar, chiria pentru cele 17 mașini.

Chiria lunară este, potrivit contractului, în valoare de 3.915 lei/autovehicul + TVA, în cadrul chiriei fiind inclusă și polița de asigurare CASCO pe o perioadă de 6 luni, efectuată de Gropupama Asigurări.

Perioada de utilizare a mașinilor în sistem de leasing este de 3 luni, începând cu data de 1 octombrie 2025.

Amintim că duminică, fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a criticat achizițiile de autoutilitare făcute de Cancelaria prim-ministrului, despre care spune că sunt ilegale.

„Autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă. Ca să fenteze legea, șeful cancelariei nu a luat autoturisme. A luat autoutilitare că, deh, legea nu are interdicție pentru ele. Pai nu prevede legea interdicție pentru autoutilitare dar nici banii nu se pot cheltui pe ele daca nu transporți marfa. Nici benzina nu ai voie să o decontezi. Nici asigurări și nici nimic. Ori, Cancelaria Primului Ministru nu are ca obiect de activitate transportul de mărfuri. Punct!", a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru a adăugat că această practică este similară cu alte situații din trecut: „Când eram ministru de finanțe am inițiat OUG 34/2023 si am interzis achiziția dar și leasingul pentru autoturisme. Veneam după un deficit pe cash de 5,7% din PIB si un ESA de 6,3%. Aveam probleme pe partea deficit, ne propusesem sa închidem 2023 la 4,4% dar, din start, în 20 decembrie 2022, Parlamentul României adoptase o lege (Legea 370), la o zi după ce adoptasem legea bugetului (Legea 368), care reducea veniturile bugetului general consolidat cu circa 10 miliarde lei față de legea bugetului (prin prorogări de termene la celebra OG16/2022)".

Autovehiculele vor fi folosite de angajații Cancelariei Guvernului, inclusiv de secretari și consilieri de stat. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, a precizat că este vorba strict despre o închiriere și nu despre o achiziție.