Cristian Chivu n-are ochi pentru Radu Drăgușin. Un bosniac, pe lista Interului

Inter Milano, liderul din Serie A după 17 etape, caută un fundaș central, iar primul nume de pe lista lui Cristian Chivu (45 de ani) este, potrivit presei italiene, Tarik Muharemović (22 de ani). Numele lui Radu Drăgușin (23 de ani), dorit de Juventus și de AS Roma, nu apare pe lista cu dorințele antrenorului român pentru Sărbători.

„Vom monitoriza cu atenție piața și vom evalua dacă vom adăuga ceva la acest lot”, a spus președintele Giuseppe Marotta (68 de ani), referitor la perioada de transferuri. Un nume luat în calcul este cel al lui Tarik Muharemović (22 de ani), titular la mijlocul lunii trecute în meciul Bosnia - România 3-1.

La capitolul despărțiri, Inter îl are pe Stefan de Vrij. Contractul olandezului expiră în iunie, dar plecarea sa ar putea veni cu câteva luni mai devreme. Olandezul și-ar dori mai multe minute, pentru a nu rata o convocarea la Cupa Mondială cu naționala. Inter l-ar putea elibera încă din ianuarie, cu condiția să găsească un înlocuitor potrivit.

Muharemović este numele care se potrivește în acest moment. Jucător-cheie în promovarea lui Sassuolo, fundașul central bosniac se dovedește, de asemenea, a fi un jucător de top în Serie A. Și, deși directorul general al formației, Giovanni Carnevali, este deschis la o posibilă plecare, cota jucătorului născut în 2003 a crescut vertiginos în ultimele săptămâni, ajungând la 25 de milioane de euro.

Ciudat este că Inter nu ia în calcul aducerea lui Radu Drăgușin (23 de ani), pe care Tottenham ar vrea să-l vândă cu o sumă de ordinul a 30 de milioane de euro. Drăgușin este dorit în Serie A de Juventus Torino, fosta lui formație, și de AS Roma.