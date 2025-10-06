Un adolescent din Galați a incendiat mașinile șefului de post din răzbunare că l-a amendat

Un tânăr de 19 ani din Suceveni, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a incendiat două mașini ale șefului de post, ca răzbunare pentru sancțiunile contravenționale primite anterior.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, cu sprijinul Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat pe 17 septembrie trei percheziții domiciliare în comuna Suceveni, într-o cauză privind distrugerea. Totodată, au fost puse în executare două mandate de aducere, iar după audieri și administrarea probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Din cercetări a rezultat că, în noaptea de 1 spre 2 iunie 2025, acesta a incendiat două autoturisme parcate în dreptul unui imobil din Suceveni, proprietatea șefului de post, un bărbat de 47 de ani. Înarmat cu o canistră cu benzină, tânărul a stropit mașinile și le-a dat foc.

La 18 septembrie 2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a schimbat încadrarea juridică a faptei în infracțiunea de ultraj, punând în mișcare acțiunea penală și sesizând instanța cu propunerea de arestare preventivă.

Inițial, Judecătoria Târgu Bujor a respins solicitarea, însă, la 3 octombrie 2025, Tribunalul Galați a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, pentru documentarea completă a faptei și stabilirea tuturor împrejurărilor.