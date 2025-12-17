Regele Charles al III-lea l-a primit pe președintele Nicușor Dan la Palatul Buckingham

Regele Charles al III-lea l-a primit pe președintele României, Nicușor Dan, la reședința oficială a monarhului britanic, în cadrul unei vizite de lucru pe care șeful statului român o efectuează în Regatul Unit.

Întâlnirea are loc în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre România și Marea Britanie, relații pe care Regele Charles le-a evidențiat încă de la preluarea mandatului prezidențial de către Nicușor Dan. Monarhul britanic a subliniat importanța cooperării dintre cele două state, atât în plan diplomatic, cât și în ceea ce privește stabilitatea regională și sprijinul acordat Ucrainei.

„Îmi amintesc foarte bine vizita mea din 2022 la Centrul Romexpo din București, unde ne-am întâlnit când erați primar. Știu că sub conducerea dumneavoastră nu numai că relația dintre țările noastre va înflori, dar vom rămâne uniți în munca noastră împreună, inclusiv în sprijinul nostru pentru Ucraina și stabilitatea regiunii”, a transmis Regele Charles la momentul învestirii lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României.

Vizita președintelui român în Regatul Unit are ca obiectiv întărirea parteneriatului strategic dintre cele două țări, într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina și de eforturile comune ale aliaților europeni pentru asigurarea securității în regiune.