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Medic rezident găsit mort în Spitalul Floreasca. Tragedia readuce în atenție presiunea uriașă din sistemul medical

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Un medic rezident în anul V a fost găsit decedat, sâmbătă după-amiază, într-o toaletă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. Colegii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes. Potrivit informațiilor preliminare, una dintre ipotezele anchetatorilor este cea a unei supradoze autoadministrate. Cazul readuce în atenție problemele legate de epuizarea personalului medical și consumul de substanțe interzise în România. 

Tragedia readuce în atenție presiunea uriașă din sistemul medical
Medic rezident găsit mort în Spitalul Floreasca. FOTO: Arhivă

Medicul intrase în gardă încă de dimineață, iar alarma a fost dată după ce colegii au observat că nu mai răspunde, notează Observatornews.ro. 

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat. Surse apropiate anchetei indică drept posibilă cauză a decesului o supradoză autoinjectată, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori și de medicii legiști.

Potrivit colegilor, medicul era apreciat profesional și nu ridicase anterior semne de întrebare privind comportamentul său. Acesta avea doi copii mici, ambii cu vârste de până la trei ani.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

O nouă tragedie care zguduie sistemul medical

Moartea tânărului rezident readuce în atenție presiunea enormă la care sunt supuși medicii români. În ultimii ani, numeroase cazuri de cadre medicale decedate în timpul gărzilor sau imediat după acestea au provocat dezbateri privind condițiile de muncă din spitale.

Cel mai cunoscut caz recent este cel al doctoriței Ștefania Szabo, chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău, găsită fără viață în camera de gardă în octombrie 2025, după o tură de lucru prelungită.

Potrivit unor date centralizate de antreprenorul și specialistul în aparatură medicală Adrian Istudor, zeci de medici și-au pierdut viața în timpul serviciului sau imediat după terminarea gărzilor în ultimele două decenii.

Reprezentanți ai sistemului medical atrag atenția că legislația privind timpul de odihnă este frecvent dificil de aplicat în spitale din cauza deficitului de personal, iar programul extins de lucru poate avea consecințe grave asupra sănătății medicilor.

Discuții despre testarea antidrog a personalului medical

Cazul de la Floreasca apare și pe fondul unor dezbateri tot mai intense privind consumul de droguri în instituțiile publice.

Recent, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a recunoscut că fenomenul consumului de substanțe interzise există inclusiv în anumite instituții ale statului. În acest context, expertul antidrog Cătălin Țone a declarat că este analizată posibilitatea introducerii unor testări periodice pentru angajații din structurile de ordine publică, dar și pentru personalul medical.

Potrivit acestuia, discuțiile vizează implementarea unor mecanisme de verificare care să contribuie la identificarea și prevenirea consumului de droguri în profesiile cu responsabilitate ridicată.

Între timp, ancheta privind moartea medicului rezident de la Floreasca continuă, iar concluziile oficiale privind cauza decesului vor fi stabilite după finalizarea expertizelor medico-legale.

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