Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută

O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost reținută, duminică seară, în dosarul medicului găsit mort în locuința sa din Capitală, după ce fusese înjunghiat, iar apartamentul incendiat. La patru zile de la crima care a șocat opinia publică, anchetatorii au efectuat percheziții la locuința menajerei anestezistului decedat, iar după ore de audieri suspecta a fost reținută.

UPDATE 21.00 Menajera anestezistului a fost reținută

Menajera a fost reținută după audieri, probele strânse de anchetatori indicând-o ca fiind principala suspectă. Medicul de 72 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori, în propria bucătărie. Criminaliștii au reușit să ridice mai multe cuțite din locuință pentru expertiză și nu exclud ipoteza ca femeia să fi avut un complice. Deși prima pistă luată în calcul a fost un jaf, anchetatorii analizează acum și alte posibile motive din spatele agresiunii. Vecinii declară că menajera era o prezență discretă, pe care puțini o recunoșteau.

Principala suspectă a fost ridicată de polițiști în urma unor percheziții desfășurate la domiciliul său din județul Ilfov. Ulterior, femeia a fost dusă la Serviciul Omoruri, unde, în jurul orei 10:30, a început să dea declarații în fața anchetatorilor, potrivit Observator News.

La această oră, ea se află în continuare în fața polițiștilor, fiind audiată în legătură cu crima care a șocat opinia publică.

Cum au ajuns anchetatorii la suspectă

Potrivit informațiilor din anchetă, polițiștii au restrâns cercul de suspecți analizând persoanele care au intrat în contact cu victima în ultima perioadă. Astfel, au încercat să stabilească cine era familiarizat cu locuința medicului, cine avea o relație apropiată cu acesta și cine ar fi putut avea un motiv pentru a comite fapta.

În urma acestor verificări, atenția anchetatorilor s-a îndreptat către femeia de aproximativ 40 de ani, considerată în prezent principalul suspect.

O crimă violentă, urmată de incendiere

Dosarul a fost deschis la începutul lunii aprilie, după ce medicul a fost descoperit fără viață în propria locuință. Acesta fusese înjunghiat, iar apartamentul în care se afla fusese incendiat, într-o posibilă încercare de a șterge urmele crimei.

Audierile de astăzi sunt considerate esențiale pentru evoluția cazului. Polițiștii de la Omoruri, împreună cu procurorii Parchetului București, încearcă să obțină informații-cheie care să clarifice circumstanțele în care s-a produs crima și să permită finalizarea rechizitoriului.

Investigațiile sunt în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească cu exactitate rolul suspectei în acest caz.