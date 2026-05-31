Rusia acuză că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară Zaporojie. Kievul denunță o „tentativă de propagandă”

Compania nucleară de stat a Rusiei, Rosatom, a anunțat sâmbătă că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control rusesc și considerată cea mai mare din Europa.

Șeful Rosatom, Alexei Lihaciov, a calificat incidentul drept „deliberat” și a afirmat că explozia a lăsat o gaură în peretele unei hale a turbinelor, scrie Reuters.

„În această după-amiază, o dronă kamikaze ucraineană a lovit clădirea halei turbinelor de la unitatea energetică nr. 6, ceea ce a dus ulterior la o detonare”, a declarat Lihaciov într-un comunicat.

„Explozia nu a provocat daune echipamentelor principale, însă a perforat peretele halei turbinelor”, a adăugat acesta.

Armata ucraineană a respins afirmațiile Rusiei, catalogându-le drept „o nouă tentativă de propagandă”. Potrivit Kievului, trupele ucrainene nu au atacat unitatea energetică nr. 6 a Centralei Nucleare Zaporojie.

„Militarii ucraineni acționează strict în conformitate cu dreptul internațional umanitar și sunt pe deplin conștienți de consecințele oricăror acțiuni care vizează instalații nucleare”, a transmis armata ucraineană într-un comunicat.

„În sectorul respectiv al frontului nu au avut loc lupte active în momentul incidentului și nu au fost utilizate arme”, se mai arată în mesaj.

Reacția Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

La rândul său, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a transmis că a fost informată de conducerea centralei nucleare Zaporojie (ZNPP) despre faptul că o dronă a lovit sâmbătă o clădire a turbinelor din incintă, provocând, potrivit informațiilor preliminare, o gaură în peretele acesteia.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, și-a exprimat „serioasa îngrijorare” față de incident, avertizând că acesta pune în pericol atât „cele șapte piloni indispensabili pentru asigurarea securității nucleare în timpul conflictului”, cât și cele cinci principii stabilite pentru protejarea centralei.

„Atacarea siturilor nucleare este ca și cum te-ai juca cu focul”, a declarat Grossi. Echipa IAEA aflată la ZNPP a solicitat acces pentru a examina direct clădirea afectată, acesta fiind primul presupus atac cu dronă în perimetrul centralei din aprilie 2024. Agenția a precizat că va actualiza informațiile după ce experții săi vor obține acces la locul incidentului.

Centrala nucleară Zaporojie a fost ocupată de Rusia în martie 2022 și se află în continuare în apropierea liniei frontului, în regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei.

De-a lungul războiului, care durează de peste patru ani, centrala a fost periodic ținta bombardamentelor, alimentând temerile privind riscul unui accident nuclear la această instalație.