Video Reacția femeii refuzate la îmbarcare pe Otopeni după ce a băut o vodcă: „A fost ceva de nedescris”

O femeie a rămas la sol pe aeroportul Otopeni, după ce Ryanair, compania aeriană cu care urma să zboare, a refuzat să o primească la bordul avionului.

Femeia a pierdut zborul, după ce angajații companiei aeriene cu care urma să zboare au refuzat să o lase în avion pe motiv că aceasta consumase băuturi alcoolice.

Ulterior, femeie a recunoscut că a consumat o băutură alcoolică, însă a susținut că o astfel de măsură nu i se pare normală și a transmis că va face plângere împotriva companiei aeriene.

"Am fost refuzată pentru îmbarcare pentru simplul fapt că am consumat băuturi alcoolice, eu nu neg asta pentru că am băut o vodcă la sticlă mică și un suc. Ce mi s-a întâmplat astăzi a fost ceva de nedescris", a declarat ea pentru Observator.

Potrivit regulamentul companiilor aeriene, un pasager aflat sub influenţa băuturilor alcoolice ajuns la bordul unui avion poate provoca haos, poate refuza instrucțiunile şi poate deveni agresiv (inclusiv cu poliția la aterizare). Astfel, compania aeriană are voie să refuze îmbarcarea sau să ceară evacuarea.

Chiar și consumul moderat de alcool, în special la zborurile lungi, poate afecta grav sănătatea pasagerilor din cauza presiunii scăzute din cabină.