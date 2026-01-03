Incident grav pe aeroport: Pilot băut, dat jos din avion chiar înainte de decolare

Un pilot al companiei Air India a fost dat jos dintr-o aeronavă aflată pe punctul de a decola de pe aeroportul din Vancouver, după ce autoritățile au constatat că acesta se afla sub influența alcoolului, notează Reuters.

Incidentul a avut loc pe 23 decembrie, la un zbor programat pe ruta Vancouver–Viena. Pasagerii au fost informați în ultimul moment despre o întârziere, fără a li se comunica inițial motivul. Ulterior, pilotul a fost scos din cabina de pilotaj și escortat de autorități, după ce a fost supus testării cu aparatul etilotest.

Potrivit informațiilor apărute ulterior în presă, pilotul a fost testat de două ori, ambele rezultate indicând consum de alcool. Identitatea persoanei care a sesizat autoritățile nu a fost făcută publică, aceasta fiind protejată conform procedurilor. Unele surse citate de presă susțin că suspiciunile ar fi apărut după ce un angajat al unui magazin duty-free din aeroport ar fi simțit miros de alcool în momentul în care pilotul a făcut cumpărături.

Ministerul Transporturilor din Canada a solicitat companiei Air India să demareze o anchetă oficială pentru a clarifica circumstanțele în care un pilot s-a prezentat la manșa aeronavei sub influența alcoolului, cu puțin timp înainte de decolare.

Deși incidentul s-a produs în luna decembrie a anului trecut, cazul a devenit public abia acum. Compania Air India a confirmat că pilotul a fost suspendat, iar investigațiile sunt în desfășurare.

Air India, fostă companie de stat a Indiei, se află deja sub atenția autorităților aviatice în urma accidentului aviatic din iunie anul trecut, soldat cu moartea a 270 de persoane. Tragedia a reprezentat primul accident mortal care a implicat un avion Boeing Dreamliner.