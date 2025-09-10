search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Salrom îl acuză pe ministrul Economiei că lansează, în continuare, „afirmații iresponsabile și nefondate” la adresa Societății Naționale a Sării

0
0
Publicat:

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului- Dinel-Radu Miruță, continuă să lanseze în spațiul public afirmații iresponsabile și nefondate la adresa Societății Naționale a Sării - Salrom (SNS SA)”, acuză conducerea companiei.

Dezastrul de la Salina Praid. FOTO Alex Nicodim
Dezastrul de la Salina Praid. FOTO Alex Nicodim

„Este a doua oară într-un interval scurt de timp în care ministrul alege să atace în mod direct compania, în loc să sprijine dezvoltarea uneia dintre cele mai importante societăți strategice ale Statului Român”, arată, într-un comunicat transmis miercuri de Salrom, directorul general SNS SA, Constantin-Dan Dobrea.

Proiectul de exploatare a șisturilor grafitoase

Potrivit comunicatului, catalogarea demersurilor Salrom privind proiectul de extracție a grafitului ca fiind de natură să „înfrâneze” dezvoltarea acestuia, ceea ce ar constitui o „situație ridicolă”, reprezintă o afirmație bizară, lipsită de orice fundament tehnic, economic sau juridic.

„Salrom gestionează acest proiect cu maximă responsabilitate și profesionalism, în deplină conformitate cu legislația și cu bunele practici internaționale. Tentativa Ministrului Economiei de a discredita public acest proiect, în mod repetat, nu doar că subminează credibilitatea companiei, ci contravine interesului național și obiectivelor de dezvoltare economică asumate de Statul Român. Chiar și în aceste condiții, Salrom se află în negocieri pentru finanțarea acestui prim proiect, din cele 3 elaborate de companie, în special cu instituții bancare românesti (BID, EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ)”, arată conducerea companiei.

Acuzațiile privind blocarea proiectelor

Conducerea SNS SA mai spune că insinuarea potrivit căreia actuala conducere a Salrom ar împiedica implementarea proiectelor este „complet nefondată și lipsită de orice probă”:

Salrom își respectă obligațiile legale și strategice, iar conducerea companiei acționează strict în interesul societății și al acționarilor săi. Ba mai mult, fără actuala conducere a Salrom, nu ar fi existat niciun proiect declarat de interes strategic și nici licența de exploatare nu ar fi fost prelungită – dovezi clare ale faptului că managementul a lucrat în interesul companiei și al Satului Român”.

În comunicat se mai arată că, până la numirea actualei conduceri a Salrom, societatea nu făcuse niciun fel de demers pentru dezvoltarea acestei linii de business în afara unei încercări de elaborare a unui studiu de fezabilitate care contravenea legislației în vigoare de la momentul respectiv.

„Contractul privind studiul de fezabilitate la care facem referire a fost semnat în anul 2020”, precizează Salrom.

Despre „dezastrul natural” de la Salina Praid: „Domnul Miruță, ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu”

Conducerea Salrom spune că evenimentul de la Salina Praid a fost un dezastru natural, cauzat de creșterea debitului Pârâului Corund de peste 100 de ori față de debitul său normal, ceea ce a generat efecte imprevizibile și de amploare asupra salinei.

„Este important de subliniat că acest eveniment nu a fost cauzat de inactivitatea companiei, iar în urma sa nu există niciun prejudiciu dovedit și cuantificabil. Salrom a intervenit imediat și a acționat cu responsabilitate pentru a gestiona consecințele, protejând atât integritatea angajaților, cât și interesele comunității locale. Din postura de ministru, domnul Miruță, ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu, conform căreia închiderea minelor istorice vechi este în atributul atât al ministerului, cât și a unei societăți aflată în directa subordine a domniei sale, potrivit art. 56 lit. k din Legea Minelor nr. 85/2003.

Conducerea Salrom spune că, în cazul Salinei Praid, apa a pătruns în actuala exploatare exact prin minele istorice care nu au beneficiat, din partea ministerului de resort, de „executarea lucrărilor de conservare/închidere a minelor sau a carierelor aparținând companiilor și societăților naționale miniere, precum și a minelor sau a carierelor, a lucrărilor de explorare oprite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi și care nu fac obiectul unei licențe și asigură monitorizarea factorilor de mediu postînchidere‟.

„Ministrul Economiei nu este la prima afirmație denigratoare la adresa minerilor”

Conducerea SNS SA consideră că afirmația Ministrului Economiei conform căreia „cei de la Praid” ar trebui sancționați este inacceptabilă și profund denigratoare la adresa angajaților Salrom.

Citește și: A fost declanşată procedura pentru demiterea conducerii Salrom. Ministrul Economiei: „12.562,87 euro o paranghelie”

„Compania a luat măsuri ferme pentru ca minerii să își poată menține veniturile și să fie sprijiniți în această perioadă dificilă, din respect față de munca lor și față de comunitatea locală. Salrom subliniază că Ministrul Economiei nu este la prima afirmație denigratoare la adresa minerilor. Atacurile repetate au fost criticate și de sindicatul Salroca, care a transmis o scrisoare oficială ministrului, solicitând încetarea imediată a declarațiilor care vizează angajații și activitatea acestora. Comunicatele anterioare ale companiei au clarificat în mod repetat acțiunile întreprinse pentru protecția și sprijinul angajaților.

„Salrom este una dintre puținele companii de stat unde selecția conducerii s-a realizat exclusiv conform legislației„

Declarația conform căreia conducerea Salrom ar fi formată din „trei oameni puși de partide” este „categoric falsă”, potrivit conducerii SNS SA.

Salrom este una dintre puținele companii de stat unde selecția conducerii s-a realizat exclusiv conform legislației în vigoare – OUG 109/2011 – și în deplină transparență. În aceste condiții, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, având ca subiect revocarea actualei conduceri nu se susține, o parte dintre argumente fiind următoarele:  nu există o analiză prealabilă aprofundata, atât din punct de vedere juridic, cât şi din punct de vedere tehnic astfel încât să nu expună Salrom unor riscuri economice şi juridice; nu există o notă de fundamentare cu privire la declanșarea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administraţie, în care să fie detaliate argumentele juridice privind îndeplinirea condițiilor legale pentru atragerea răspunderii (descrierea faptei ilicite, legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi presupusul prejudiciu, cuantificarea prejudiciului şi vinovăția)”.

Salrom precizează că respinge ferm aceste afirmații repetate și denigratoare venite din partea ministrului Economiei, precizând că „astfel de declarații nu fac decât să aducă prejudicii de imagine companiei și să submineze eforturile colective ale salariaților și ale conducerii de a asigura dezvoltarea durabilă și performanța economică a societății”.

„De altfel, acest ultim atac este o nouă «monstră»  a Ministrului Economiei de cum se poate duce în derizoriu activitatea uneia dintre puținele companii profitabile din portofoliul propriu. Iar ca o dovadă că la conducerea Salrom au fost selectați oameni «sănătoși la cap care țin cu România și bugetul ei»  stă faptul că, proiectul privind extragerea grafitului din arealul Baia de Fier a fost declarat de către Comisia Europeană ca fiind de interes strategic. De asemenea, obținerea prelungirii licenței de exploatare este o muncă de peste 3 ani a unei echipe Salrom formată din oameni «sănătoși la cap care țin cu România și bugetul ei».

Citește și: Radu Miruță acuză presiuni după ce a cerut revocarea conducerii Salrom: „Mi s-a spus că nu e bine să deranjez”

Salrom: Profit de 132.233.997 lei, în 2024

Salrom mai arată, în același comunicat, că „aceeași echipă formată din oameni sănătoși la cap și care țin cu România și bugetul ei, a reușit să realizeze următoarele performanțe financiare:

•          2022 – cifră de afaceri: 498.099.493 lei; profit: 144.492.843 lei;

•          2023 – cifră de afaceri: 482.211.052 lei; profit: 157.428.045 lei;

•          2024 – cifră de afaceri: 453.016.633 lei; profit: 132.233.997 lei;

•          primele cinci luni ale anului 2025 – cifră de afaceri: 165.734.359 lei; profit: 44.319.421 lei, cifre care atestă dezvoltarea exponențială a companiei în ultimii trei ani, comparativ cu perioada precedentă.

Societatea Națională a Sării – Salrom își reafirmă angajamentul de a acționa în mod responsabil, profesionist și în beneficiul economiei naționale și solicită, din nou, încetarea acestor atacuri publice nefondate venite tocmai din partea persoanei care ar trebui, cel puțin teoretic, să apere interesul Statului Român, se mai arată în comunicatul semnat de directorul Constantin-Dan Dobrea.

Amintim că, pe 3 iulie, ministrul Economiei a anunţat  declanșarea procedurii de demitere a conducerii Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, în urma dezastrului provocat de inundaţiile din luna mai. Radu Miruţă a invocat organizarea unei „paranghelii” de 12.562,87 euro, pe 30 iunie, când se căutau „soluţii disperate” pentru Salina Praid.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
stirileprotv.ro
image
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
gandul.ro
image
Șeful NATO îi trimite un mesaj lui Putin după incidentul din Polonia: Opriți escaladarea războiului
mediafax.ro
image
Ocazie unică! Ceasul creat special pentru Gică Hagi, scos la licitație!
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Sute de elevi încep școala online. Decizia luată în urma unui focar de Hepatită A
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!