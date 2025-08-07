search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Starea de alertă de la Praid, prelungită pentru încă 30 zile. Autoritățile încearcă să controleze apele care amenință salina

0
0
Publicat:

Starea de alertă din comuna Praid, județul Harghita, a fost prelungită pentru încă 30 de zile, după ce salina din localitate continuă să fie amenințată de apele pârâului Corund. Este a patra lună consecutivă în care autoritățile mențin regimul de urgență, în contextul unor lucrări încă nefinalizate. 

Autoritățile fac eforturi pentru a salva salina Praid de prăbușire / Sursa foto: Inquam Photos
Autoritățile fac eforturi pentru a salva salina Praid de prăbușire / Sursa foto: Inquam Photos

  Instituția Prefectului - Județul Harghita a transmis, joi, că starea de alertă pe teritoriul comunei a fost prelungită de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid pentru perioada 9 august - 9 septembrie 2025, inclusiv, potrivit Agerpres

Sursa citată precizează că în perioada stării de alertă vor fi luate mai multe măsuri, printre care se numără mobilizarea tuturor mijloacelor, forțelor și factorilor decizionali necesari pentru executarea lucrărilor de deviere provizorie a pârâului Corund, informarea populației din comună și din localitățile învecinate despre evoluția situației, interzicerea accesului în zona afectată și în Canionul de Sare și acordarea de asistență, dacă situația o impune, persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat.  

Cursul pârâului Corund, deviat provizoriu pentru a salva salina

  În informarea Instituției Prefectului se menționează că lucrările la sistemul de țevi corugate, prin care a fost deviat provizoriu cursul pârâului Corund, vor fi finalizate într-o săptămână, dacă condițiile meteo și cele hidrologice vor permite.

'Se fac nivelări de teren pe aliniamentul de țevi corugate, umpluturi, rigidizarea tronsoanelor și montarea sistemului de ancorare', se arată în informare.

Se fac lucrări de amploare pentru a stabiliza situația terenului din Praid

Totodată, se mai precizează că, în prezent, sunt executate mai multe lucrări, respectiv înălțarea barajului provizoriu din amonte, pentru controlul suplimentar al debitului, lucrări la digul din amonte, curățarea și amenajarea terasamentului precum și aducerea de piatră spartă și completarea materialului de fund pentru stabilizarea și menținerea țevilor corugate pe poziție.

'La data prezentei sistemul de țevi corugate preia și tranzitează întreaga cantitate de apă a pârâului Corund, sistemul funcționând normal', transmite Instituția Prefectului.

Care sunt riscurile

Cu toate acestea, riscurile persistă, iar autoritățile tratează situația cu maximă precauție. În cazul unor ploi abundente sau al creșterii bruște a debitului pârâului Corund, există pericolul ca sistemul provizoriu de deviere, bazat pe țevi corugate și baraje temporare, să fie depășit sau chiar avariat. O astfel de eventualitate ar putea duce, din nou, la infiltrarea apei în salină, cu efecte potențial catastrofale asupra întregii zone. 

Regim de urgență pentru a patra lună consecutivă 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate în data de 8 mai, când au început infiltrațiile în subteran, în urma ploilor abundente. Ulterior, starea de alertă a fost prelungită periodic.  

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă!
gandul.ro
image
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
mediafax.ro
image
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
fanatik.ro
image
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Donald Trump a jurat”. Președintele american a anunțat o măsură fără precedent
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Momentul în care un şofer plonjează cu maşina în Olt, după ce a adomit la volan. Turcul a ieşit prin portbagaj
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Cât costă să cumperi un an de vechime în 2025. Ce trebuie să știe cei care vor să iasă la pensie fără să transpire
romaniatv.net
image
Întârzie facturile la energie electrică și gaze. Data la care vor primi românii plicurile cu noile tarife
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
ion iliescu jpg
Personajul care devenise Ion Iliescu la un moment dat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?